Ruský prezident Vladimir Putin vyslal diplomatický signál do Washingtonu. Do Moskvy je pripravený prijať amerických vyjednávačov hneď po tom, ako Spojené štáty vyriešia krízu na Blízkom východe s Iránom. Šéf Kremľa však zároveň odmietol akékoľvek zmiernenie bojov na Ukrajine a potvrdil, že cieľom zostáva dobytie štyroch oblastí. Prekvapivo tiež priznal, že ukrajinské útoky na ruskú infraštruktúru spôsobujú krajine problémy a čiastočný nedostatok paliva.
Čo je dôležité
- Americkí vyslanci: Moskva očakáva návštevu zástupcov americkej administratívy po upokojení napätia na Blízkom východe.
- Vojna pokračuje: Putin odmietol ukrajinský návrh na obojstranné zastavenie útokov na dlhé vzdialenosti.
- Územné nároky: Rusko naďalej trvá na úplnom vojenskom dobytí štyroch ukrajinských oblastí.
- Palivová kríza: Kremeľ otvorene priznal problémy s palivom po cielených úderoch na ruské rafinérie.
Otvorené dvere pre amerických vyjednávačov
Ruský prezident Vladimir Putin avizoval, že je pripravený sadnúť si za rokovací stôl s americkou administratívou. Hlavnou podmienkou je však ukončenie aktívnej fázy konfliktu na Blízkom východe a dosiahnutie dohody medzi Washingtonom a Iránom.
Očakáva sa príchod špeciálnych vyslancov amerického prezidenta. Šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov už skôr potvrdil, že sa aktívne diskutuje o návšteve Steva Witkoffa a Jareda Kushnera.
„Očakávame, že po tom, čo sa skončia všetky udalosti, po uplynutí aktívnej fázy v iránskej otázke, privítame tých zástupcov americkej administratívy, s ktorými sme sa v Moskve už viackrát stretli. Sme pripravení pokračovať v rokovaniach a diskutovať o všetkých podrobnostiach.“
Záchrana Kyjeva nie je v pláne
Napriek diplomatickým signálom smerom k Spojeným štátom zostáva ruský postoj k Ukrajine nekompromisný. Moskva rezolútne zmietla zo stola najnovší ukrajinský návrh na obojstranné zastavenie útokov na veľké vzdialenosti. Putin tento krok interpretuje výlučne ako snahu Kyjeva o zmiernenie tlaku na frontovej línii, kde ukrajinská armáda čelí nedostatku vojakov.
„Je zrejmé, prečo vznikol takýto návrh, keďže sú naše protiútoky hlboko na ukrajinskom území oveľa silnejšie, majú väčší dopad a sú ničivejšie. Vzhľadom na katastrofálny nedostatok personálu ukrajinské ozbrojené sily zrejme veria, že by to mohla byť ich spása. Záchrana kyjevského režimu však nie je v našich plánoch.“
Rusko sa podľa svojho lídra bude naďalej sústrediť na svoj hlavný strategický cieľ, ktorým je úplné ovládnutie štyroch čiastočne okupovaných ukrajinských oblastí.
Ukrajinské drony spôsobujú problémy
Kým na fronte Kremeľ neustupuje, v domácom zázemí prezident Putin otvorene priznal nepríjemné komplikácie. Presné údery ukrajinských bezpilotných lietadiel na ruské ropné rafinérie a kritickú infraštruktúru si vyberajú svoju daň. Rusko pre tieto útoky nutne potrebuje posilniť svoje kapacity protivzdušnej obrany.
Hoci šéf Kremľa tvrdí, že situácia ešte nie je vyslovene kritická, bez okolkov priznal, že krajina aktuálne trpí určitým nedostatkom pohonných hmôt a tieto útoky na energetické zariadenia spôsobujú štátu reálne problémy.