Krajina bojuje s apokalyptickými následkami. Dve mimoriadne silné zemetrasenia, ktoré v uplynulých dňoch zasiahli Venezuelu, si vyžiadali už takmer tisícpäťsto životov. Kým záchranári z celého sveta prehľadávajú trosky, medzinárodné organizácie varujú, že desaťtisíce ľudí zostávajú nezvestné a reálny počet obetí môže ešte rapídne stúpnuť.
Čo je dôležité
- Tragická bilancia: Počet potvrdených obetí stúpol na 1450, zranených je vyše 3150 ľudí.
- Masy nezvestných: OSN odhaduje, že pod troskami alebo bez kontaktu s blízkymi je stále približne 50-tisíc obyvateľov.
- Sila živlu: Krajinu zasiahli v noci na štvrtok dva po sebe idúce otrasy so silou 7,2 a 7,5 magnitúdy.
- Zničená infraštruktúra: Zemetrasenia úplne zrovnali so zemou takmer dve stovky budov.
Skaza na severnom pobreží
Nočný teror v podobe dvoch masívnych otrasov zanechal Venezuelu v ruinách. Prírodný živel s magnitúdami 7,2 a 7,5 udrel najtvrdšie na severný štát La Guaira a husto osídlenú pobrežnú oblasť severne od hlavného mesta Caracas.
Kritická situácia prinútila úrady k mimoriadnemu nasadeniu síl, no rozsah katastrofy prekračuje lokálne možnosti. Organizácia Spojených národov (OSN) zverejnila mrazivý odhad, podľa ktorého je v krajine stále približne 50-tisíc nezvestných osôb. Mnohí z nich môžu byť uväznení pod troskami 189 budov, ktoré sa v dôsledku otrasov kompletne zrútili.
Medzinárodná pomoc a zúfalé pátranie
Oficiálne čísla o stratách na životoch sa neustále aktualizujú smerom nahor. Predseda venezuelského parlamentu Jorge Rodríguez v nedeľu potvrdil, že predchádzajúca sobotňajšia bilancia 1430 mŕtvych už neplatí.
„Súčasný počet obetí sa zvýšil na najmenej 1450. Viac ako 3150 ľudí bolo zranených a 12 721 obyvateľov bolo vysídlených alebo inak priamo postihnutých touto katastrofou.“
zhrnul tragické štatistiky Rodríguez. Boj o prežitie tých, ktorí zostali uväznení v ruinách, sa zmenil na preteky s časom. Na záchranných a pátracích akciách sa podľa šéfa parlamentu aktuálne podieľa 2624 zahraničných záchranárov, ktorí do Venezuely dorazili, aby pomohli zvládnuť následky jedného z najničivejších zemetrasení v novodobej histórii regiónu.