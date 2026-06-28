Cesta prvej triedy neďaleko Detvy sa stala osudnou pre 52-ročného motocyklistu. Víkendová jazda sa skončila tragickou čelnou zrážkou s dodávkou, pri ktorej nepomohol ani rýchly zásah leteckých záchranárov. Polícia pre nehodu na niekoľko hodín čiastočne uzavrela frekventovaný ťah a presné príčiny nešťastia aktuálne vyšetruje.
Čo je dôležité
- Miesto tragédie: K fatálnej nehode došlo na ceste I/16 v úseku medzi Kriváňom a Detvou.
- Obeť: Pri zrážke prišiel o život 52-ročný vodič motocykla.
- Priebeh nehody: Motorkár z nezistených príčin prešiel do protismeru a čelne narazil do dodávky.
- Záchranná akcia: Na mieste zasahoval záchranársky vrtuľník, no resuscitácia bola neúspešná.
Osudný prechod do protismeru
Nedeľná premávka na ceste I/16 medzi obcou Kriváň a mestom Detva sa v zlomku sekundy zmenila na dejisko smrteľnej dopravnej nehody. Hlavným aktérom bol 52-ročný motocyklista, ktorého jazda sa skončila zrážkou s fatálnymi následkami.
Podľa prvotných zistení stratil vodič motocykla kontrolu nad svojím strojom a ocitol sa v jazdnom pruhu určenom pre opačný smer jazdy. Vyhnúť sa zrážke už nebolo možné.
„Podľa predbežných informácií mal 52-ročný motocyklista z doposiaľ neznámych príčin prejsť do protismeru, kde následne došlo k čelnej zrážke s dodávkou.“
uviedlo v oficiálnom stanovisku Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.
Márna snaha záchranárov a uzavretá cesta
Náraz bol natoľko zdrvujúci, že na miesto okamžite vyslali okrem pozemných zložiek aj posádku leteckých záchranárov. Tí po prílete začali s okamžitou resuscitáciou ťažko zraneného muža. Napriek ich maximálnemu úsiliu a nasadeniu však motocyklista svojim rozsiahlym zraneniam priamo na mieste nehody podľahol.
Odstraňovanie následkov a precízne dokumentovanie stôp si vyžiadalo okamžité dopravné obmedzenia. Frekventovaný úsek museli policajti na niekoľko hodín čiastočne uzavrieť, pričom doprava bola presmerovaná len do jedného jazdného pruhu. Presná príčina, ako aj ďalšie okolnosti tejto tragickej udalosti, zostávajú predmetom prebiehajúceho policajného vyšetrovania.