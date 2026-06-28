Pondelok prinesie na Slovensko pekelné teploty. Vlna extrémnych horúčav zasiahne celú krajinu, pričom na západe a juhu môže ortuť teplomera prekročiť nebezpečnú hranicu 38 stupňov Celzia. Platia najvyššie výstrahy, hygienici dôrazne varujú pred kolapsami a úrady pripomínajú extrémne riziko vzniku požiarov v prírode.
Čo je dôležité
- Extrémne maximá: Teploty na Slovensku v pondelok presiahnu 33 stupňov, na juhu a západe vystúpia aj nad 38 stupňov Celzia.
- Najvyššie výstrahy: Pre viaceré kraje platí od 11.00 h do 20.00 h výstraha tretieho stupňa.
- Riziko kolapsov: Horúčavy ohrozujú najmä seniorov, deti a chronicky chorých. Hrozia vážne zdravotné komplikácie.
- Zásady prežitia: Odborníci radia obmedziť pobyt na slnku, dodržiavať pitný režim a nikdy nenechávať deti či zvieratá v autách.
Slovensko pod paľbou horúčav
Začiatok týždňa prinesie na Slovensko mimoriadne zaťažkávajúcu skúšku. Podľa predpovedí meteorológov budú výstrahy pred horúčavami platiť plošne pre celú krajinu, pričom najhoršia situácia sa očakáva v južných a západných regiónoch. Úrady preto vydali na pondelok v čase od 11.00 h do 20.00 h výstrahy prvého, druhého a tretieho stupňa.
Najvyššia, červená výstraha tretieho stupňa, varuje pred teplotami prevyšujúcimi 38 stupňov Celzia. Týka sa celého Bratislavského, Nitrianskeho a Trnavského kraja, ako aj väčšiny okresov Banskobystrického, Trenčianskeho a Košického kraja. Extrémne teplo neobíde ani východ, výstraha platí aj pre okresy Snina a Vranov nad Topľou.
Výstraha druhého stupňa (nad 35 stupňov Celzia) zasiahne takmer celý Prešovský a Žilinský kraj, ako aj viaceré ďalšie okresy vrátane Banskej Bystrice a Považskej Bystrice. Relatívne najmiernejšia situácia, hoci stále s teplotami nad 33 stupňov, bude v okresoch Poprad, Liptovský Mikuláš, Námestovo a Tvrdošín.
Hrozba pre zdravie a tichý zabijak
Extrémne teploty predstavujú obrovskú záťaž pre ľudský organizmus. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upozorňuje, že medzi najzraniteľnejšie skupiny patria deti, seniori, tehotné ženy a osoby so srdcovocievnymi či respiračnými ochoreniami.
„Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie – zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť či zvracanie. Extrémnym prípadom sú vážne kolapsové stavy, ktoré môžu viesť za určitých podmienok až k prípadným úmrtiam.“
varujú odborníci z ÚVZ SR a dodávajú, že pri pocite silnej slabosti, závratov alebo hroziacom kolapse je nevyhnutné okamžite vyhľadať lekársku pomoc.
Voda, tieň a riziko požiarov
Základným pravidlom prežitia v týchto dňoch je dôsledné dodržiavanie pitného režimu. Zdravotní záchranári apelujú na to, aby ľudia pili vodu priebežne počas celého dňa, a to aj vtedy, keď priamo nepociťujú smäd. Rovnako dôležité je obmedziť fyzickú aktivitu a vyhýbať sa priamemu slnku.
Záchranári tiež pripomínajú dôležitosť nosenia pokrývok hlavy, slnečných okuliarov a ochranných krémov. Dôrazné varovanie smeruje k majiteľom vozidiel – deti a domáce zvieratá nesmú za žiadnych okolností zostať v zaparkovaných autách, ktoré sa na slnku menia na smrteľnú pascu. Kombinácia vysokých teplôt a pretrvávajúceho sucha zároveň rapídne zvyšuje riziko vzniku a nekontrolovateľného šírenia požiarov v prírode.