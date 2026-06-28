Ruský prezident Vladimir Putin na zjazde vládnucej strany priznal, že krajina čelí náročnému obdobiu a nachádza sa v kritickom bode. Šéf Kremľa reagoval na stupňujúce sa útoky ukrajinských síl na ruskú energetickú infraštruktúru vyhlásením, že Rusko musí byť silné, inak úplne prestane existovať. Kým Moskva obviňuje Západ z bezprecedentného tlaku, Ukrajina spúšťa novú operáciu a paralyzuje ruské rafinérie.
Čo je dôležité
- Putinovo varovanie: Ruský líder prisľúbil zaistenie hraníc a vyhlásil, že Rusko buď zostane silnou globálnou mocnosťou, alebo zanikne.
- Zásahy hlboko v Rusku: Ukrajina výrazne zintenzívnila údery na energetickú infraštruktúru a ropné zariadenia.
- Palivová kríza: Pre úspešné ukrajinské útoky na rafinérie hlásia viaceré ruské regióny nedostatok pohonných hmôt.
- Nová operácia: Ukrajinský prezident schválil špeciálnu 40-dňovú operáciu, ktorá má donútiť Moskvu ukončiť vojnu.
Boj o prežitie štátu
Na zjazde vládnucej strany Jednotné Rusko vystúpil prezident Vladimir Putin s prejavom, v ktorom sa snažil mobilizovať domácu politickú scénu. Ubezpečil, že bezpečnosť a nedotknuteľnosť štátnych hraníc, ktoré sú v poslednom období vystavené silným ukrajinským útokom, zostáva absolútnou prioritou. Líder Kremľa zároveň pripustil, že krajina čelí vážnym výzvam a prežíva náročné obdobie.
Súčasnú situáciu označil za existenčný boj, pričom zdôraznil, že na medzinárodnej scéne prebiehajú snahy o odstránenie Ruska ako globálnej mocnosti z mapy sveta. Podľa jeho slov nemá krajina na výber – buď bude silná, alebo jednoducho prestane existovať.
Ostré odkazy Západu a obvinenia z terorizmu
Putin sa vo svojom prejave oprel aj o obvinenia voči Ukrajine a západným spojencom. Zintenzívnené útoky ukrajinských dronov na ruskú civilnú a energetickú infraštruktúru označil za pokusy o destabilizáciu ruskej spoločnosti.
„Nepochybne prekonáme všetky výzvy, ktoré pred nami dnes stoja, vrátane teroristických útokov na naše územie a infraštruktúru. Nepodarilo sa im uštedriť nám strategickú porážku ani dosiahnuť víťazstvo na bojisku. Nedarí sa im ani destabilizovať politickú situáciu.“
vyhlásil Putin s tým, že krajina je momentálne vystavená „bezprecedentnému tlaku zo strany západných elít“, no tieto skúsenosti ju podľa neho mnohému naučili.
Horiace rafinérie a ukrajinský tlak
Kým v Moskve znejú politické deklarácie, realita v ruských regiónoch sa komplikuje. Ukrajina cielenými útokmi napĺňa svoju stratégiu – znížiť príjmy Ruska určené na financovanie vojny a prinútiť bežných Rusov pocítiť jej priame dôsledky.
|Obdobie
|Dopady ukrajinských útokov na ruskú ropnú infraštruktúru
|Máj
|Zasiahnutých minimálne 16 ruských ropných rafinérií.
|Jún
|Úspešné údery na niekoľko ďalších strategických ropných zariadení.
|Následky
|Viaceré ruské regióny aktuálne hlásia akútny nedostatok pohonných hmôt.
Tlak na Kremeľ sa má v najbližších týždňoch ešte stupňovať. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj len pred niekoľkými dňami schválil novú 40-dňovú operáciu, ktorej hlavným cieľom je vyvinúť na Rusko maximálny tlak a donútiť ho k definitívnemu ukončeniu vojny.