Ruský prezident Vladimir Putin na zjazde vládnucej strany priznal, že krajina čelí náročnému obdobiu a nachádza sa v kritickom bode. Šéf Kremľa reagoval na stupňujúce sa útoky ukrajinských síl na ruskú energetickú infraštruktúru vyhlásením, že Rusko musí byť silné, inak úplne prestane existovať. Kým Moskva obviňuje Západ z bezprecedentného tlaku, Ukrajina spúšťa novú operáciu a paralyzuje ruské rafinérie.

Čo je dôležité

  • Putinovo varovanie: Ruský líder prisľúbil zaistenie hraníc a vyhlásil, že Rusko buď zostane silnou globálnou mocnosťou, alebo zanikne.
  • Zásahy hlboko v Rusku: Ukrajina výrazne zintenzívnila údery na energetickú infraštruktúru a ropné zariadenia.
  • Palivová kríza: Pre úspešné ukrajinské útoky na rafinérie hlásia viaceré ruské regióny nedostatok pohonných hmôt.
  • Nová operácia: Ukrajinský prezident schválil špeciálnu 40-dňovú operáciu, ktorá má donútiť Moskvu ukončiť vojnu.

Boj o prežitie štátu

Na zjazde vládnucej strany Jednotné Rusko vystúpil prezident Vladimir Putin s prejavom, v ktorom sa snažil mobilizovať domácu politickú scénu. Ubezpečil, že bezpečnosť a nedotknuteľnosť štátnych hraníc, ktoré sú v poslednom období vystavené silným ukrajinským útokom, zostáva absolútnou prioritou. Líder Kremľa zároveň pripustil, že krajina čelí vážnym výzvam a prežíva náročné obdobie.

Súčasnú situáciu označil za existenčný boj, pričom zdôraznil, že na medzinárodnej scéne prebiehajú snahy o odstránenie Ruska ako globálnej mocnosti z mapy sveta. Podľa jeho slov nemá krajina na výber – buď bude silná, alebo jednoducho prestane existovať.

Ostré odkazy Západu a obvinenia z terorizmu

Putin sa vo svojom prejave oprel aj o obvinenia voči Ukrajine a západným spojencom. Zintenzívnené útoky ukrajinských dronov na ruskú civilnú a energetickú infraštruktúru označil za pokusy o destabilizáciu ruskej spoločnosti.

„Nepochybne prekonáme všetky výzvy, ktoré pred nami dnes stoja, vrátane teroristických útokov na naše územie a infraštruktúru. Nepodarilo sa im uštedriť nám strategickú porážku ani dosiahnuť víťazstvo na bojisku. Nedarí sa im ani destabilizovať politickú situáciu.“

vyhlásil Putin s tým, že krajina je momentálne vystavená „bezprecedentnému tlaku zo strany západných elít“, no tieto skúsenosti ju podľa neho mnohému naučili.

Horiace rafinérie a ukrajinský tlak

Kým v Moskve znejú politické deklarácie, realita v ruských regiónoch sa komplikuje. Ukrajina cielenými útokmi napĺňa svoju stratégiu – znížiť príjmy Ruska určené na financovanie vojny a prinútiť bežných Rusov pocítiť jej priame dôsledky.

Obdobie Dopady ukrajinských útokov na ruskú ropnú infraštruktúru
Máj Zasiahnutých minimálne 16 ruských ropných rafinérií.
Jún Úspešné údery na niekoľko ďalších strategických ropných zariadení.
Následky Viaceré ruské regióny aktuálne hlásia akútny nedostatok pohonných hmôt.

Tlak na Kremeľ sa má v najbližších týždňoch ešte stupňovať. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj len pred niekoľkými dňami schválil novú 40-dňovú operáciu, ktorej hlavným cieľom je vyvinúť na Rusko maximálny tlak a donútiť ho k definitívnemu ukončeniu vojny.