Slovenský automobilový priemysel môže prísť o jeden zo svojich najprestížnejších modelov. Automobilka Porsche plánuje stiahnuť výrobu luxusného SUV Cayenne z bratislavského závodu a presunúť ju späť do nemeckého Lipska. Tento krok je súčasťou drastických úsporných opatrení v celom koncerne Volkswagen. Aby sa však presun zrealizoval, nemeckí zamestnanci budú musieť pristúpiť na nepopulárne zníženie svojich platov.
Čo je dôležité
- Sťahovanie výroby: Porsche zvažuje presun výroby modelu Cayenne zo Slovenska do závodu v Lipsku.
- Podmienka pre Nemecko: Zamestnanci v Lipsku musia súhlasiť s nižšími mzdami, aby dokázali konkurovať lacnejšej slovenskej pracovnej sile.
- Kríza vo Volkswagene: Materský koncern čelí obrovským problémom, zvažuje zatvorenie štyroch fabrík a prepustenie až 100-tisíc ľudí.
- Prvé škrty: Porsche už zrušilo stovky zmlúv s agentúrnymi pracovníkmi a ponúka odstupné za dobrovoľné odchody.
Z Bratislavy do Lipska za cenu nižších platov
O plánoch na presun výroby z Bratislavy informoval nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Hlavným motívom tohto rozhodnutia má byť snaha o zvýšenie využitia kapacít v domácom závode v meste Lipsko.
Kľúčovou prekážkou tohto plánu sú však financie. Zárobky na Slovensku sú totiž stále výrazne nižšie ako platy zamestnancov Porsche v Nemecku. Presun lukratívnej výroby je tak priamo podmienený tým, že nemeckí odborári a zamestnanci budú súhlasiť so skresaním svojich aktuálnych miezd, aby sa výroba modelu Cayenne automobilke vôbec oplatila.
Oficiálny hovorca značky Porsche sa k medializovaným správam priamo nevyjadril. Odkázal len na nedávne slová generálneho riaditeľa Michaela Leitersa. Ten zdôraznil lojalitu firmy voči lipskému závodu, no zároveň varoval, že spoločnosť musí prijať rozhodné a rázne opatrenia, aby si udržala konkurencieschopnosť na globálnom trhu.
Zemetrasenie v celom koncerne Volkswagen
Informácie o odchode modelu Cayenne zo Slovenska nemožno čítať izolovane. Prichádzajú v čase bezprecedentnej krízy celého koncernu. Len deň pred týmito odhaleniami nemecký ekonomický mesačník Manager Magazin priniesol šokujúce správy o tom, že materská spoločnosť Volkswagen uvažuje o radikálnych rezoch. V ohrození sú údajne až štyri domáce závody v Nemecku a masívne prepúšťanie by sa mohlo dotknúť až 100 000 zamestnancov.
V snahe znižovať náklady nezaostáva ani samotné Porsche. Značka sa už rozhodla nepredĺžiť zmluvy niekoľkým stovkám agentúrnych a dočasných pracovníkov. Okrem toho plánuje v priebehu leta zrušiť ďalších minimálne 200 trvalých pracovných miest, pričom zamestnancom ponúka dohody o dobrovoľnom odchode výmenou za finančné odstupné.