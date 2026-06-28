Česká republika prepisuje historické tabuľky. Extrémna vlna horúčav vyhnala v obci Doksany teploty na bezprecedentnú úroveň, pričom padla magická hranica 41 stupňov Celzia. Ide o vôbec najvyššiu oficiálne nameranú hodnotu v celej histórii meraní u našich západných susedov.
Čo je dôležité
- Absolútny rekord: V obci Doksany namerali v nedeľu popoludní 41,1 stupňa Celzia.
- Historický míľnik: Je to vôbec prvýkrát, čo teplota v Česku oficiálne prekročila hranicu 41 stupňov.
- Prekonaný víkend: Nedeľné maximum prekonalo rekord 40,6 stupňa Celzia z predchádzajúceho dňa.
Padla historická hranica
Vlna extrémnych horúčav, ktorá sužuje strednú Európu, dosiahla u našich západných susedov svoj absolútny vrchol. V českej obci Doksany, ktorá sa nachádza v Ústeckom kraji, sa v nedeľu prepisovala história meteorológie.
Odborníci zverejnili mimoriadnu správu o tom, že ortuť teplomera prekročila hranice, ktoré boli doteraz na tomto území nemysliteľné.
„Včerajší rekord prekonaný! Stanica Doksany tesne pred 15. hodinou namerala 41,1 °C. Je to prvýkrát, čo sme v našej oficiálnej staničnej sieti zaznamenali teplotu 41 stupňov. Teploty ďalej stúpajú, nie je to konečné maximum.“
informoval priamo z centra diania Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Horúci víkend zlomil staré rekordy
Nedeľný zápis do historických štatistík plynule nadviazal na extrémnu sobotu. Už deň predtým totiž na rovnakej stanici v Doksanoch zaznamenali teplotu 40,6 stupňa Celzia. Táto hodnota vymazala dovtedy najvyššiu nameranú teplotu 40,4 stupňa Celzia, ktorá si držala prvenstvo od augusta roku 2012.
Meteorológovia z ČHMÚ už vopred avizovali, že aktuálna vlna horúčav bude vo svojej intenzite vrcholiť práve počas nedele, čo sa do bodky potvrdilo. Kombinácia jasnej oblohy a prílevu mimoriadne teplého vzduchu tak vytvorila podmienky pre vznik tohto nového absolútneho teplotného rekordu.