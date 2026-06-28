Zhodli sa na zlyhaní štátu pri ochrane žien, no tvrdo narazili pri hodnotení životnej úrovne. Tibor Gašpar zo Smeru a líder opozičného Progresívneho Slovenska Michal Šimečka v nedeľnej politickej debate riešili nielen tragickú vraždu v Gelnici, ale aj stupňujúce sa napätie v koalícii. Gašpar v súvislosti so štátnym rozpočtom nešetril kritikou na adresu Andreja Danka, ktorého označil za prekážku pri hľadaní serióznej dohody.
Čo je dôležité
- Zhoda po tragédii: Koalícia aj opozícia žiadajú zmeny v trestnom práve na lepšiu ochranu žien po návrate páchateľov z väzenia, reagujú tak na nedávnu vraždu v Gelnici.
- Ostrý odkaz do SNS: Tibor Gašpar otvorene kritizuje lídra národniarov za populistické návrhy, ktoré ohrozujú schválenie štátneho rozpočtu.
- Spor o dôchodky a ekonomiku: Kým vládna strana sľubuje zachovanie 13. dôchodkov a pomoc s energiami, PS žiada ich efektívne adresovanie pre nutnosť šetrenia.
- Súboj o Prešov: V blížiacich sa župných voľbách podporí PS Milana Majerského z KDH. Smer-SD zvažuje nomináciu europoslankyne Judity Laššákovej.
Vražda, ktorá spojila koalíciu s opozíciou
Brutálna vražda ženy v Gelnici, ktorú mal spáchať jej manžel bezprostredne po prepustení z výkonu trestu, vyvolala na politickej scéne vzácnu zhodu. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) aj predseda PS Michal Šimečka priznali, že systém ochrany obetí na Slovensku fatálne zlyháva a musí sa okamžite zmeniť.
Líder progresívcov vyhlásil, že všetci politici by sa mali slovenským ženám ospravedlniť za to, že ich štát naďalej nedokáže ochrániť. Avizoval zvolanie ľudskoprávneho výboru a predstavil konkrétny návrh – žena by po novom musela byť minimálne upovedomená o návrate páchateľa z väzenia, prípadne by automaticky dostala ochranu.
„Každá legislatívna zmena, ktorá prispeje k tomu, aby sa takéto niečo nezopakovalo, bude absolútne podporená.“
reagoval Gašpar. Pripustil, že ak v tomto konkrétnom prípade niekto zo štátnych orgánov pochybil, je nutné vyvodiť prísnu osobnú zodpovednosť.
Gašpar kritizuje Dankov populizmus
Zatiaľ čo pri téme ochrany žien vládla zhoda, diskusia o blížiacom sa schvaľovaní štátneho rozpočtu odhalila hlboké trhliny priamo vo vnútri vládnej koalície. Slovenská národná strana (SNS) si postavila tvrdú podmienku – rozpočet podporí len vtedy, ak všetci dôchodcovia nad 90 rokov dostanú penziu minimálne 824 eur.
Na toto ultimátum zareagoval podpredseda Smeru nečakane ostro a priamo skritizoval predsedu národniarov Andreja Danka.
„Vyťahuje často, podľa mňa až populisticky, niektoré témy. Prináša návrhy, ktoré zjavne nie sú v súlade s rozpočtom a s možnosťami, ktoré Slovensko má. Vnímam to ako dosť vážnu prekážku na to, aby sme sa dohodli seriózne.“
uviedol Gašpar s tým, že zápas o voliča v rámci vládneho tábora už naplno prebieha. Zároveň varoval, že rozpočtové provizórium by bolo pre štát tým najhorším možným scenárom.
Dva svety pri pohľade na ekonomiku
Pohľad na to, ako sa dnes žije na Slovensku, oboch politikov diametrálne rozdeľuje. Kým opozícia hovorí o drastickom znižovaní životnej úrovne, koalícia argumentuje pozitívnymi makroekonomickými ukazovateľmi.
|Téma
|Pohľad koalície (Tibor Gašpar)
|Pohľad opozície (Michal Šimečka)
|Stav životnej úrovne
|Situácia nie je taká zlá, ako ju vykresľuje opozícia. Ukazovatele sa zlepšujú.
|Životná úroveň rapídne klesla, vláda neudržala sociálne štandardy.
|13. dôchodky
|Vláda ich bude obhajovať vždy a všade za akýchkoľvek okolností.
|PS by ich nezrušilo, ale kvôli šetreniu by ich vyplácalo len tým, ktorí to naozaj potrebujú (adresne).
|Ceny energií
|Štát chystá ďalší "upgrade" energopomoci, keďže energie budú dražieť.
|Štát musí chrániť občanov, no najskôr na to musí vygenerovať reálne peniaze.
Boj o Prešovskú župu sa začína
Témou diskusie boli aj blížiace sa voľby do vyšších územných celkov, konkrétne situácia v Prešovskom samosprávnom kraji. Michal Šimečka oficiálne potvrdil, že Progresívne Slovensko v tomto regióne podporí súčasného župana Milana Majerského z KDH.
Na strane koalície zatiaľ definitívne meno nepadlo, no Tibor Gašpar potvrdil kuloárne informácie, že Smer-SD interne debatuje o nasadení populárnej europoslankyne Judity Laššákovej. Jasné však je, že plošná dohoda vládnych strán na spoločných kandidátoch vo všetkých krajoch neexistuje. Podľa Gašpara by však koalícia mala nájsť zhodu aspoň tam, kde opozícia dokáže postaviť silného spoločného kandidáta.