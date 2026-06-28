Koalícia smeruje do mimoriadne horúcej politickej jesene. Na stole je nielen citlivá zmena volebných pravidiel, ale aj hroziaci koniec ministra životného prostredia, schvaľovanie rozpočtu či nový Občiansky zákonník. Kým opozícia varuje pred predvolebným rozdávaním peňazí a vnútornými spormi koalície, vládne strany sľubujú zachovanie sociálnych istôt a prípravy na župné voľby naberajú na obrátkach.
Čo je dôležité
- Volebné zmeny: Koalícia chce upraviť voľbu zo zahraničia a preferenčné krúžky. SNS je ochotná znížiť kvórum na 3 percentá, ak voliči dostanú len dva krúžky.
- Osud ministra: Ak nedôjde k dohode s národniarmi, Tomáš Taraba môže do 30. septembra skončiť vo funkcii šéfa envirorezortu.
- Nový zákonník: Parlament čaká debata o rozsiahlom Občianskom zákonníku, opozícia žiada dostatok času na diskusiu.
- Prešovský kraj: Smer-SD zvažuje do boja o post župana nasadiť europoslankyňu Juditu Laššákovú.
Krúžky vo voľbách a stolička ministra Tarabu
Na blížiacej sa septembrovej schôdzi Národnej rady sa očakáva tvrdý politický súboj. Jednou z kľúčových tém bude návrh na úpravu volebných pravidiel, vrátane voľby poštou zo zahraničia. Slovenská národná strana (SNS) chce presadiť výraznú zmenu pri preferenčnom hlasovaní, s ktorou pôvodne nesúhlasila mimoparlamentná Strana vidieka.
Šéf poslaneckého klubu SNS Roman Michelko však pripúšťa kompromisy. Podľa jeho slov by mohlo dôjsť k dohode, ktorá by výrazne zmenila spôsob, akým si voliči vyberajú svojich favoritov.
„Sme ochotní osempercentné kvórum na prekrúžkovanie sa zredukovať aj na tri percentá, ale len v prípade, že sa počet preferenčných hlasov zredukuje na dva.“
Okrem volieb koalícia rieši aj personálne otázky. Napätie panuje okolo postu ministra životného prostredia. Ak sa SNS nedohodne s Tomášom Tarabom, k 30. septembru by mohlo dôjsť k jeho výmene. Líder národniarov Andrej Danko s ním už absolvoval stretnutie, kde si mali vyjasniť očakávania. Šéf klubu Smer-SD Ján Richter upozorňuje, že zmena vo vláde môže priniesť otrasy aj v parlamente, keďže koalícia disponuje len krehkou väčšinou.
Opozícia toto dianie ostro kritizuje. Podľa šéfky poslaneckého klubu Progresívneho Slovenska (PS) Zuzany Mesterovej sa ľudia stali rukojemníkmi koaličných sporov. Predseda klubu KDH Igor Janckulík zas dodal, že bežných ľudí nezaujímajú ministerské stoličky, ale reálne problémy ako cesty, železnice či kolabujúce zdravotníctvo.
Zákonník, rozpočet a predvolebné obchody
Nemenej dôležitým bodom schôdze bude nový Občiansky zákonník z dielne ministerstva spravodlivosti. Opozícia sa obáva skracovania rozpravy a nečakaných pozmeňujúcich návrhov. Zástupcovia koalície však upokojujú situáciu – tvrdia, že ambíciu skracovať diskusiu nemajú a neočakávajú ani žiadne kontroverzné zmeny.
Témou číslo jeden sa postupne stáva aj štátny rozpočet. Smer-SD deklaruje snahu prijať ho do konca roka, aby sa predišlo provizóriu, s dôrazom na prorastové opatrenia a udržanie sociálnych štandardov. Opozícia má však na prípravu rozpočtu úplne iný pohľad.
„Každý štátny rozpočet, ktorý pripravovala koalícia, vyzerá ako predvolebný. Sú to len obchodné dohody medzi koaličnými partnermi, aby ste sa udržali pri moci.“
adresovala vláde ostré slová Mesterová. Janckulík vyjadril obavu, že vzhľadom na blížiace sa voľby budú koaličné strany cez rozpočet účelovo „rozdávať peniaze a kupovať si voličov“.
Boj o Prešovskú župu
Popri veľkej politike sa už začínajú formovať aj šíky pre spojené samosprávne voľby. Ján Richter potvrdil, že Smer-SD plánuje postaviť vlastného silného kandidáta na post predsedu Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Strana momentálne veľmi vážne rokuje so známou europoslankyňou Juditou Laššákovou.
Proti nej bude s najväčšou pravdepodobnosťou stáť súčasný župan a líder kresťanských demokratov Milan Majerský, do ktorého vkladá plnú dôveru jeho domovské KDH.