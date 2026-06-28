Schválenie štátneho rozpočtu na rok 2027 je pre fungovanie súčasnej vlády absolútnou prioritou. Minister financií Ladislav Kamenický rezolútne odmieta rozpočtové provizórium a pred koaličnými partnermi stojí náročná úloha zladiť politické požiadavky s finančnou realitou štátu. V hre je zrušenie kritizovanej transakčnej dane, dotovanie energií, ale aj hrozba politickej krízy, ak sa koalícia nedohodne.
Čo je dôležité
- Provizórium ako hrozba: Minister financií odmieta rozpočtové provizórium, slovenskej ekonomike by podľa neho spôsobilo obrovské problémy.
- Zrušenie transakčnej dane: Štát je ochotný túto daň obetovať, ak koalícia nájde alternatívny zdroj vo výške približne 450 miliónov eur.
- Ultimátum od partnerov: SNS podmieňuje podporu rozpočtu skokovým zvýšením dôchodkov pre ľudí nad 90 rokov na sumu 824 eur.
- Spojenie s dôverou vláde: Zákonný termín na predloženie je 15. október. Minister chce dohodu skôr a rád by sa vyhol tomu, aby sa hlasovanie o rozpočte muselo spojiť s dôverou vláde.
Pád vlády alebo kompromis
Prežitie vládneho kabinetu bude už tradične závisieť od schopnosti nájsť kompromis pri najdôležitejšom zákone roka. Šéf rezortu financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) považuje za prioritu samotné schválenie predvolebného rozpočtu, pričom presný termín jeho predloženia do Národnej rady SR je až druhoradý. Hoci by ho rád videl v parlamente už v septembri, kľúčový je podľa neho bezproblémový proces schvaľovania.
„Vždy na rozpočte stojí to, či vláda bude alebo nebude ďalej pokračovať. Chcem odkázať všetkým koaličným partnerom aj to, že pre mňa rozpočtové provizórium nepripadá do úvahy.“
povedal minister s varovaním, že takýto scenár by tesne pred voľbami spôsobil ekonomike kritické problémy. Zároveň priznal, že k návrhu už od koaličných partnerov dostal prvé výhrady napriek tomu, že detailné čísla ešte neboli verejne na stole.
Transakčná daň, dôchodky a energopomoc
Nadchádzajúce rokovania sľubujú tvrdý politický boj, keďže koaličné strany už prichádzajú s finančne náročnými podmienkami. Slovenská národná strana (SNS) napríklad verejne odkázala, že rozpočet nepodporí, ak vláda nezabezpečí pre seniorov starších ako 90 rokov garantovaný dôchodok v minimálnej výške 824 eur (dvojnásobok minimálneho dôchodku).
Veľkou témou je aj osud kontroverznej transakčnej dane. Ladislav Kamenický pripustil, že v záujme plynulého prijatia rozpočtu je ochotný ustúpiť a daň zrušiť. Podmienkou však je nájdenie adekvátnej kompenzácie, keďže pre štátnu kasu to znamená výpadok v obrovskej výške 450 miliónov eur. Ďalšou rozpočtovou neznámou je energopomoc pre domácnosti, ktorej presné náklady aktuálne vyčísľuje ministerstvo hospodárstva. Akákoľvek suma vyčlenená na energie sa bude musieť ušetriť na iných položkách.
Hlasovaniu o dôvere sa chce vyhnúť
Napätá situácia a množstvo požiadaviek môžu vyústiť až do extrémneho riešenia, ktorým je spojenie hlasovania o štátnom rozpočte s hlasovaním o dôvere vláde. Šéf financií sa však takémuto riskantnému scenáru bráni.
„Keď budeme chcieť ísť do hlasovania o rozpočte, budeme chcieť mať zhodu. Ísť do hlasovania o dôvere vláde je už trochu na hrane. Rád by som sa tomu vyhol.“
Skonštatoval, že zostavovanie rozpočtu na rok 2027 bude to najťažšie pre enormné požiadavky naprieč celou koalíciou. Minister sa v závere odmietol vyjadriť k špekuláciám o svojej vlastnej politickej budúcnosti a možnej nominácii na post guvernéra Národnej banky Slovenska (NBS), ktorý v súčasnosti zastáva Peter Kažimír. Jeho jedinou prioritou je nateraz schválenie štátneho rozpočtu.