Čierny víkend na jazerách. Iba za uplynulé dva dni vyhaslo v Bratislavskom kraji vo vode až šesť ľudských životov. Polícia a záchranári bijú na poplach a varujú pred preceňovaním síl. Upozorňujú tiež na mrazivý fakt, že topenie v realite nevyzerá ako v hollywoodskych filmoch – je tiché, rýchle a okolie si ho často ani nevšimne.
Čo je dôležité
- Tragická bilancia: Za 48 hodín sa v Bratislave a okolí utopilo šesť ľudí (Kuchajda, Draždiak, Zlaté piesky, Čunovo, Réca).
- Alarmujúce štatistiky: V lete sa mesačne utopí 30 až 40 ľudí, čo je viac ako obetí dopravných nehôd.
- Tichá smrť: Topiaci sa človek nekričí o pomoc, nepravidelne lapá po dychu a jeho pohyb pripomína lezenie po rebríku.
- Falošný pocit bezpečia: Nafukovacie kolesá nie sú záchranné pomôcky. Pre deti sú nutné certifikované vesty a neustály dozor.
Šesť obetí za jediný víkend
Vysoké letné teploty lákajú k vode tisíce ľudí, no preceňovanie vlastných plaveckých schopností a nepozornosť si vyberajú tú najkrutejšiu daň. Polícia informovala o mimoriadne tragickom víkende v Bratislavskom kraji. Už v piatok záchranári vytiahli telá dvoch mužov z jazier Kuchajda a Veľký Draždiak. Čierna séria pokračovala v sobotu, keď prišli o život žena v Čunovskom jazere, muž v obci Réca a ďalší dvaja muži na frekventovaných Zlatých pieskoch.
Polícia dôrazne pripomína, že počas troj- až štvormesačnej letnej sezóny dosahuje počet obetí utopenia na Slovensku 30 až 40 osôb mesačne. Toto číslo je približne jeden a pol až dvojnásobkom priemerného mesačného počtu obetí na cestách. Najčastejšie za to môže alkohol, teplotný šok po skoku do vody či náhle zdravotné komplikácie.
Zabudnite na filmy, topenie nepočuť
Jedným z najväčších a najnebezpečnejších mýtov je predstava, že topiaci sa človek kričí o pomoc a divoko máva rukami. Slovenský Červený kríž (SČK) upozorňuje, že realita je oveľa prozaickejšia. Hladina sa za človekom môže uzavrieť už v priebehu 20 až 60 sekúnd.
„Pohyb topiaceho sa prakticky nemá nič spoločné s plávaním. Vyzerá skôr, akoby liezol vo vode po imaginárnom rebríku. Hlavu má v záklone s ústami na úrovni hladiny a pretože lapá po dychu, nemôže volať o pomoc.“
vysvetľujú záchranári. Proces utopenia prebieha v niekoľkých rýchlych fázach:
- Boj o dych: Telo sa aktívne pohybuje a drží na hladine len desiatky sekúnd.
- Vdýchnutie vody: Topiaci sa vdýchne vodu, rozkašle sa a vzápätí vdýchne znova. Voda v pľúcach zablokuje dýchanie a hrtan sa kŕčovite stiahne.
- Falošný pokoj: Po pocite pálenia v hrudníku prichádza pre nedostatok kyslíka strata vedomia a klamlivý pokoj.
- Zástava: Človek sa prestáva pohybovať, zastaví sa srdce a nastáva mozgová smrť.
Nafukovacie koleso dieťa nezachráni
Osobitnou kategóriou sú deti. Odborníci i polícia dôrazne apelujú na rodičov, aby svoje ratolesti nespúšťali z očí ani na jediný okamih. Mnohí sa mylne spoliehajú na nafukovacie kolesá či penové dosky. Tieto predmety však majú len rekreačný charakter a nezaručujú vo vode žiadnu bezpečnosť.
Na ochranu sú vhodné výlučne certifikované plavecké vesty alebo rukávniky, ktoré zodpovedajú hmotnosti dieťaťa. Ani tá najkvalitnejšia pomôcka však nikdy nenahradí priamy a neustály dozor dospelej osoby. Ak ste svedkom topenia, bezodkladne volajte tiesňovú linku 112 a do vody vstupujte zachraňovať len v prípade, ak tým neohrozíte vlastný život.