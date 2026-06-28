Letisko v Piešťanoch oficiálne otvára letnú sezónu, pričom hlavným ťahákom pre cestujúcich bude pravidelné nedeľné spojenie s obľúbeným stredomorským ostrovom. Z regionálneho letiska sa dovolenkári dostanú priamo na Cyprus. Trnavská župa ako hlavný akcionár zároveň avizuje ďalšie investície do infraštruktúry, ktoré majú modernizovať okolie a odľahčiť dopravu v známom kúpeľnom meste.
Čo je dôležité
- Otvorenie sezóny: Letisko Piešťany v nedeľu štartuje svoju letnú prevádzku.
- Pravidelná linka: Každú nedeľu sa bude z Piešťan lietať do cyperskej Larnaky.
- Letový poriadok: Prílet z Cypru je plánovaný na 18.10 h, odlet nasleduje o 19.10 h.
- Nová infraštruktúra: V pláne je výstavba veľkého záchytného parkoviska pre 200 vozidiel.
Z regiónu priamo na Cyprus
Dovolenkári z trnavského regiónu a širšieho okolia môžu aj toto leto využiť služby lokálneho vzdušného prístavu. Na Letisku Piešťany sa v nedeľu oficiálne začína letná letová sezóna, ktorá opäť prináša priame spojenie s obľúbenou prímorskou destináciou.
Počas celého leta bude z piešťanského letiska v pravidelných nedeľných intervaloch premávať letecká linka do Larnaky na Cypre. Cestujúci sa môžu spoľahnúť na fixný harmonogram – lietadlo z ostrova pristane v Piešťanoch podvečer o 18.10 h a nová várka turistov odletí smerom k moru presne o hodinu neskôr, o 19.10 h.
Plány na rozvoj a nové záchytné parkovisko
Regionálne letisko sa snaží udržať si svoju pozíciu a postupne rásť. Trnavský samosprávny kraj (TTSK), ktorý je jeho hlavným akcionárom, deklaruje pripravenosť flexibilne reagovať na vývoj na trhu leteckej dopravy a stavať na úspechoch z predchádzajúcich sezón.
„Cieľom je zabezpečiť kontinuitu fungovania letiska a neustále vytvárať podmienky na jeho ďalší rozvoj a zlepšovanie služieb pre cestujúcich.“
Súčasťou strategických plánov kraja je aj výrazné zlepšenie celkovej dopravnej dostupnosti letiska. V štádiu príprav je preto výstavba integrovaného záchytného parkoviska (Park & Ride), ktoré poskytne kapacitu približne 200 parkovacích miest nielen pre osobné autá, ale aj pre autobusy. Táto investícia má podľa zástupcov župy prispieť k lepšej obslužnosti lokality, podstatne odľahčiť preťažené centrum Piešťan a zároveň motivovať k využívaniu verejnej dopravy.