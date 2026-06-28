Srbský prezident Aleksandar Vučič šokoval verejnosť nečakaným vyhlásením o blížiacom sa konci vo funkcii. Hlavu štátu k predčasnému odchodu zrejme tlačí vlna masových protestov po tragédii v Novom Sade, no sám avizuje ambície zotrvať v politike. Lídrom vládnucej strany zároveň odkázal, že krajina sa ani napriek tlaku nevzdá priateľstva s Ruskom a Čínou, aj keď oficiálne kráča po ceste do Európskej únie.
Čo je dôležité
- Nečakaný koniec: Aleksandar Vučič oznámil, že v priebehu niekoľkých týždňov odstúpi z postu prezidenta.
- Dvojitá hra: Srbsko chce naďalej plniť záväzky voči EÚ, no odmieta prerušiť nadštandardné vzťahy s Ruskom a Čínou.
- Tlak ulice: Krajinou zmietajú masívne protivládne protesty pre tragédiu v Novom Sade, pri ktorej zahynulo 16 ľudí.
- Zmena funkcie: Prezident, ktorý už nemôže kandidovať na tretie obdobie, naznačil presun do exekutívy a pomoc strane v budúcich voľbách.
Odchod z paláca a ďalšie plány
Na zhromaždení svojich podporovateľov v Belehrade vystúpil prezident Aleksandar Vučič so zásadným politickým vyhlásením. Líder krajiny prekvapivo oznámil, že v priebehu niekoľkých týždňov definitívne odstúpi zo svojho postu. K tomuto kroku pristupuje ešte pred oficiálnym vypršaním svojho druhého funkčného obdobia, ktoré by inak trvalo do mája budúceho roka.
Keďže mu srbská ústava neumožňuje zotrvať v úrade viac ako dve volebné obdobia, jeho odchod z prezidentského paláca bol nezvratný. Vučič sa však do politického dôchodku zjavne nechystá a analytici nevylučujú jeho presun do kresla predsedu vlády. Svojim stúpencom sľúbil, že vládnucej Srbskej pokrokovej strane (SNS) pomôže zvíťaziť v budúcich voľbách. Hoci je ich riadny termín naplánovaný až na rok 2027, v krajine sa čoraz hlasnejšie hovorí o možnosti ich predčasného vyhlásenia.
Geopolitické manévrovanie
Okrem vnútroštátnych otrasov prezident vo svojom prejave jasne definoval aj zahraničnopolitické smerovanie Srbska. Krajina sa podľa neho naďalej usiluje o plnohodnotné členstvo v Európskej únii a mieni si plniť všetky s tým súvisiace záväzky, no striktne odmieta obetovať svoje tradičné väzby na Východe.
„Kráčame európskou cestou. Nebudeme však kaziť naše priateľské vzťahy, napríklad s Čínou alebo Ruskom. Nenecháme našich priateľov v problémoch.“
vyhlásil Vučič, čím potvrdil dlhodobú snahu Belehradu balansovať medzi proeurópskymi integráciami a úzkou hospodárskou i politickou spoluprácou so Západom neakceptovanými partnermi.
Krvavá tragédia a hnev ľudu
Prezidentovo rozhodnutie urýchliť svoj odchod prichádza v čase mimoriadne napätej spoločenskej atmosféry. Krajina už mesiace čelí vlne mohutných občianskych protestov, ktoré vyvolala tragédia v meste Nový Sad.
Začiatkom novembra 2024 sa tam na zrekonštruovanej železničnej stanici zrútil betónový prístrešok, pričom pod troskami našlo smrť 16 ľudí. Rozhnevaní protestujúci, parlamentná opozícia i ľudskoprávne organizácie vinia z nešťastia priamo štátny aparát. Tragédiu označujú za priamy dôsledok hlboko zakorenenej korupcie a systematického zlyhávania inštitúcií pod vedením aktuálnej vlády.