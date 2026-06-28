Generatívna umelá inteligencia začína masívne prenikať do sveta poistných podvodov. Kým kedysi sa poisťovne stretávali skôr s primitívnymi úpravami fotiek, dnes čelia vysoko sofistikovaným a mimoriadne presvedčivým falzifikátom. Hoci celkový počet odhalených pokusov o podvod klesá, finančné škody z jedného prípadu stúpajú o desiatky percent. Záchranou sú pre poisťovne pokročilé detekčné systémy a forenzné analýzy.
Čo je dôležité
- Umelá inteligencia v akcii: Podvodníci využívajú AI na tvorbu mimoriadne presvedčivých falošných fotografií a dokumentov.
- Menej prípadov, väčšie škody: Počet vyšetrovaných podvodov klesol, no priemerná hodnota jedného odhaleného pokusu vzrástla až o 61 %.
- Záchrana miliónov eur: V roku 2025 odhalila poisťovňa podvody za viac ako dva milióny eur, ďalší miliónový prípad sa týkal provízií.
- Obrana poisťovní: Automatizovaná detekcia a strojové učenie pomohli len v prvom štvrťroku 2026 zachrániť státisíce eur.
Falošné fotky a nová éra podvodov
Nástup pokročilých technológií mení pravidlá hry aj v oblasti kriminálnej činnosti. Finančný dom UNIQA zaznamenal v rokoch 2025 a 2026 celkovo 20 prípadov sofistikovane manipulovaných dokumentov, z toho 15 v Českej republike a päť priamo na Slovensku. Podľa expertov ide o nový, rýchlo rastúci fenomén, ktorý priamo súvisí s rozmachom generatívnej umelej inteligencie (AI).
„V minulosti sme odhaľovali najmä jednoduché grafické úpravy. Dnes sa stretávame s fotografiami a dokumentmi, ktoré sú na prvý pohľad veľmi presvedčivé. Umelá inteligencia výrazne zvyšuje kvalitu podvodných materiálov a kladie nové nároky na naše detekčné systémy aj špecialistov.“
uviedol Karel Polák, riaditeľ úseku bezpečnosti a poistných podvodov UNIQA.
Zmena trendu: Kvalita strieda kvantitu
Zaujímavým trendom posledného obdobia je celkový pokles riešených prípadov pri súčasnom skokovom raste ich finančnej závažnosti. Len medzi rokmi 2024 a 2025 klesol počet šetrených udalostí o 11 percent, no priemerná uchránená suma na jeden odhalený podvod vzrástla o masívnych 61 percent.
|Ukazovateľ
|Štatistiky za rok 2025 (Slovensko)
|Preverované udalosti
|784 podozrivých prípadov
|Preukázané podvody
|413 potvrdených prípadov
|Celková uchránená suma
|2,03 milióna eur
|Priemerná hodnota podvodu
|Viac ako 4 920 eur
Tento trend potvrdzujú aj dáta za prvý štvrťrok roka 2026. Hoci počet nových prípadov medziročne klesol približne o 30 percent, celková ušetrená suma (560 000 eur v bežných prípadoch) sa znížila len o nepatrné 4 percentá. Najväčšie úspory experti tradične zaznamenali v majetkovom poistení a následne v povinnom zmluvnom poistení vozidiel.
Špecialisti sa okrem bežných poistných udalostí museli vysporiadať aj s mimoriadne rozsiahlou kauzou v oblasti provízií. Odhalili podvodné konanie v rozsahu presahujúcom jeden milión eur, čo však pre objektívnosť nie je zahrnuté v štandardných medziročných porovnaniach.
Obrana proti umelej inteligencii
Poisťovne nesmú v technologických pretekoch zaostávať. Aby dokázali čeliť čoraz prepracovanejším podvodom, musia masívne investovať do vlastných obranných mechanizmov.
„Podvodov ubúda, ale sú výrazne premyslenejšie. Čoraz častejšie riešime prípady, ktoré si vyžadujú kombináciu pokročilej analytiky, technologických nástrojov a odborného posúdenia.“
doplnil Polák. V boji proti moderným klamstvám využíva spoločnosť kombináciu scoringových modelov, forenznej analýzy obrazových dát a skúseností špecialistov. UNIQA priebežne sleduje vývoj nástrojov na detekciu AI obsahu a pravidelne aktualizuje svoje modely. Tento prístup prináša ovocie – len počas prvého štvrťroka 2026 pomohla automatizovaná strojová detekcia zabrániť neoprávneným výplatám v hodnote približne 200 000 eur.