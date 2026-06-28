Extrémne horúčavy vo Francúzsku si vyberajú krutú daň. V snahe schladiť sa vo vode prišlo od minulého týždňa o život už najmenej 74 ľudí. Úrady varujú pred kúpaním na nechránených miestach a tamojšie ministerstvo zdravotníctva hlási znepokojujúci nárast celkovej úmrtnosti. Vlna horúčav pritom paralyzuje obrovskú časť Európy, kde sa pre nebezpečne vysoké teploty hromadne rušia verejné podujatia.
Čo je dôležité
- Desiatky utopených: Vo Francúzsku sa počas aktuálnej vlny horúčav utopilo už 74 ľudí.
- Nebezpečné lokality: Väčšina tragédií sa odohrala na nestrážených miestach, v riekach či rybníkoch.
- Oneskorené následky tepla: Ministerstvo zdravotníctva varuje, že úmrtnosť na následky tepla sa naplno prejaví až s odstupom niekoľkých dní.
- Rozsiahly extrém: Teplotám nad 30 stupňov Celzia čelilo v Európe vyše 400 miliónov ľudí, viaceré štáty rušia festivaly.
Smrtiace hľadanie ochladenia
Teplotné extrémy nútia ľudí hľadať akúkoľvek možnosť na osvieženie, čo sa však v mnohých prípadoch končí tragicky. Francúzsky minister vnútra Laurent Nunez potvrdil, že voda si v krajine vyžiadala desiatky obetí. Len od minulého štvrtka evidujú záchranné zložky minimálne 74 utopených osôb.
Za rýchlym nárastom smrteľných nehôd stojí podľa úradov predovšetkým riskovanie. Väčšina ľudí totiž prišla o život v riekach, jazerách či rybníkoch, kde nie je povolené kúpať sa a absentuje tam akýkoľvek profesionálny záchranársky dozor. Bezpečnosť však nie je stopercentne zaručená ani doma – záchranári zaznamenali aj prípady utopenia v súkromných bazénoch.
Tichý zabijak udrie aj s oneskorením
Okrem utopení zabíja samotné teplo. Francúzska ministerka zdravotníctva Stéphanie Ristová upozornila, že krajina už teraz registruje v dôsledku extrémnych teplôt vyšší než obvyklý počet úmrtí. Skutočný rozsah katastrofy však môže byť ešte hrozivejší, keďže teplo funguje ako tichý zabijak a jeho vplyv na organizmus doznieva postupne.
„Vidíme náznaky, že úmrtnosť bude s veľkou pravdepodobnosťou vyššia ako v rovnakom období minulého roka. Extrémne teplo môže mať oneskorené následky, ktoré sa prejavia až päť až desať dní po vlne horúčav.“
vysvetlila ministerka zradnosť fyziologických procesov v prehriatom tele.
Paralyzovaná Európa ruší akcie
Situácia vo Francúzsku odzrkadľuje širší európsky problém. Rozsiahla analýza meteorologických dát ukázala, že počas uplynulého víkendu postihli teploty prevyšujúce 35 stupňov Celzia takmer 200 miliónov ľudí na starom kontinente. Hranicu 30 stupňov pocítilo na vlastnej koži dokonca viac ako 404 miliónov Európanov.
Tento rozsiahly klimatický extrém si vyžiadal aj zásadné obmedzenia verejného života. Vo Francúzsku, v Nemecku a v Holandsku museli organizátori pre neznesiteľné horúčavy plošne rušiť pouličné zábavy a veľké hudobné festivaly, aby predišli ďalším masovým zdravotným kolapsom.