Extrémna vlna horúčav na Slovensku nepoľavuje ani v nedeľu. Teploty môžu v najviac zasiahnutých oblastiach pokoriť hranicu 40 stupňov Celzia, čo predstavuje vážnu hrozbu pre ľudské zdravie aj infraštruktúru. Úrady vydali najvyššie výstrahy pred kolapsami, hasiči varujú pred požiarmi a železnice pre rozhorúčené koľajnice plošne spomaľujú vlaky.
Čo je dôležité
- Teplotné maximá: V nedeľu môžu teploty najmä na juhu a západe Slovenska presiahnuť 40 stupňov Celzia.
- Zdravotné kolapsy: Hrozia vážne stavy prehriatia organizmu, ktoré môžu byť pre rizikové skupiny až fatálne.
- Železničné obmedzenia: ŽSR preventívne znižujú rýchlosť vlakov, cestujúci musia počítať s meškaním.
- Zvýšené riziko požiarov: Platí prísny zákaz používania otvoreného ohňa a vypaľovania porastov.
Nedeľa pod paľbou štyridsiatok
Slovensko prežíva mimoriadne náročný víkend. Meteorológovia potvrdili, že vlna extrémnych horúčav pokračuje v plnej sile aj počas nedele. V najteplejších lokalitách, predovšetkým na juhu a západe krajiny, môže ortuť teplomera presiahnuť nebezpečnú hranicu 40 stupňov Celzia. V platnosti tak naďalej zostávajú výstrahy prvého, druhého a tretieho stupňa.
Takéto počasie už dávno nie je len nekomfortné, ale stáva sa technologickou a logistickou hrozbou. Nadmerné využívanie chladiacich systémov a klimatizácií enormne zaťažuje energetickú a technickú infraštruktúru. Okrem toho hrozia lokálne problémy so zásobovaním pitnou vodou a vážne komplikácie hlási aj doprava. Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) oznámili, že pre extrémne pôsobenie horúčav na koľajnice preventívne obmedzujú rýchlosť vlakov v najviac zasiahnutých oblastiach, čo so sebou prináša nevyhnutné meškania.
Prehľad zdravotných rizík a odporúčaní
Vysoké teploty útočia priamo na ľudský organizmus. Podcenenie pitného režimu alebo pobytu na slnku môže viesť k malátnosti, nevoľnosti, úporným bolestiam hlavy či zvracaniu. Extrémnym prípadom sú vážne kolapsové stavy, ktoré môžu u zraniteľných skupín viesť až k úmrtiu.
|Rizikové skupiny
|Kľúčové odporúčania úradov
|• Deti a seniori
• Tehotné ženy
• Chronicky chorí ľudia
|• Piť pravidelne, aj bez pocitu smädu
• Obmedziť fyzickú aktivitu na minimum
• Nezdržiavať sa na priamom slnku
• Nosiť ľahké oblečenie a prikrývku hlavy
• Používať ochranné krémy a jesť ľahkú stravu
Úrad verejného zdravotníctva SR spoločne so záchranármi apeluje na ľudí, aby v prípade silných závratov či slabosti okamžite vyhľadali pomoc. Zvýšenú pozornosť treba venovať nielen blízkym, ale aj domácim zvieratám, ktorým je nutné zabezpečiť tieň a dostatok vody. Civilná ochrana v tejto súvislosti vydala dôrazné varovanie pred tragickými chybami.
„Nikdy nenechávajte deti ani zvieratá v zaparkovaných vozidlách, a to ani na krátky čas.“
pripomínajú záchranné zložky fakt, že zatvorené auto sa v týchto dňoch dokáže v priebehu minút zmeniť na smrtiacu pascu.
Hasiči vyhlásili stav pohotovosti
Extrémne sucho a pretrvávajúce vysoké teploty premenili slovenskú prírodu na prachovnicu. Hasiči vo viacerých oblastiach oficiálne vyhlásili čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. V tomto období sa pre všetkých občanov stáva povinnosťou striktné dodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti.
Platí absolútny zákaz používania otvoreného plameňa v prírode, zakladania ohňov na miestach, kde by mohlo dôjsť k ich rozšíreniu, ako aj plošného vypaľovania trávy, porastov bylín, kríkov či stromov. Akékoľvek porušenie týchto pravidiel môže v súčasných podmienkach viesť k nekontrolovateľnému šíreniu ničivého živlu.