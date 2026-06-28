Americká armáda na pokyn prezidenta Donalda Trumpa opäť udrela na Irán. V noci na nedeľu zničila kľúčovú vojenskú infraštruktúru, vrátane skladov rakiet a radarových systémov. Išlo o priamu odvetu za ďalší iránsky dronový útok na obchodnú loď, čím Teherán podľa Washingtonu opakovane porušil podmienky nedávneho prímeria v regióne.
Čo je dôležité
- Zničená infraštruktúra: Američania zasiahli iránske sklady rakiet a dronov, pozície protivzdušnej obrany a pobrežné radary.
- Ďalší zasiahnutý tanker: Úder bol odvetou za napadnutie lode M/T Kiku, ktorá sa plavila pod panamskou vlajkou.
- Rozhodnutie prezidenta: Vojenskú operáciu v oblasti nariadil priamo americký prezident Donald Trump.
- Rukojemníci na mori: Pre kritickú bezpečnostnú situáciu sa pozastavila evakuácia približne 11-tisíc námorníkov z Perzského zálivu.
Zničené radary a sklady rakiet
Ozbrojený konflikt na Blízkom východe naberá na obrátkach. Ústredné velenie USA (CENTCOM) potvrdilo, že americké ozbrojené sily v noci na nedeľu podnikli masívny útok na strategické ciele priamo v Iráne. Vojenská operácia sa uskutočnila na priamy pokyn prezidenta Donalda Trumpa.
Podľa oficiálnych informácií sa armáde podarilo úspešne zasiahnuť sklady rakiet a bezpilotných lietadiel, pozície protivzdušnej obrany, špeciálne kapacity na kladenie mín a dôležité pobrežné radarové systémy. Hoci americké velenie presné lokality nešpecifikovalo, miestne zdroje hlásili silné výbuchy predovšetkým v oblasti Sirik na juhu krajiny.
Teherán nevyužil šancu na prímerie
Nočný úder Spojených štátov bol bezprostrednou reakciou na stupňujúcu sa agresiu voči medzinárodnej lodnej doprave. Zásah nasledoval po sérii incidentov, ktoré odštartoval štvrtkový útok na kontajnerovú loď Ever Lovely v blízkosti Hormuzského prielivu.
Američania už v piatok reagovali prvou vlnou úderov a očakávali deeskaláciu napätia. Očakávané upokojenie situácie však nenastalo.
„Po piatkových amerických úderoch v reakcii na iránsky útok na loď M/V Ever Lovely dostal Irán príležitosť dodržať dohodu o prímerí, ale rozhodol sa tak neurobiť, keď jeho sily v sobotu ráno o 4.30 h vyslali útočný dron, ktorý zasiahol tanker M/T Kiku.“
uviedlo CENTCOM vo svojom vyhlásení s odkazom na najnovší incident, pri ktorom bol zasiahnutý ropný tanker plaviaci sa pod vlajkou Panamy.
Vojna o kľúčový prieliv a ohrození námorníci
Hoci plavba obchodných lodí cez strategický Hormuzský prieliv naďalej pokračuje, situácia zostáva mimoriadne napätá. Iránsky námorný úrad vydal varovanie, že na lode, ktoré sa nebudú riadiť novými pravidlami stanovenými Teheránom, sa viac nebude vzťahovať záruka bezpečnej plavby. Jedným z hlavných bodov sporu, ktorý brzdí implementáciu júnovej dohody o mieri, je snaha Iránu zaviesť tranzitné poplatky za plavbu týmto kľúčovým koridorom.
Vyhrotená bezpečnostná situácia má aj ďalšie vážne medzinárodné dôsledky. Medzinárodná námorná organizácia (IMO) pri OSN musela v dôsledku nepredvídateľných rizík dočasne pozastaviť evakuáciu približne 11 000 námorníkov, ktorí zostali pre konflikt uviaznutí v oblasti Perzského zálivu.