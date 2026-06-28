Povodne spôsobené búrkami si v americkom štáte Kentucky vyžiadali najmenej štyri obete, uviedol v noci na nedeľu guvernér štátu Andy Beshear. V štáte Kentucky bol vyhlásený stav núdze, pretože úrady očakávajú ďalšie výdatné zrážky, informovala agentúra AP.
Varovania pred bleskovými povodňami platili v sobotu nielen pre časti štátu Kentucky, ale aj v štáte Indiana.
Národná meteorologická služba (NWS) v sobotu popoludní uviedla, že v niektorých oblastiach juhozápadnej Indiany už spadlo 10 až 25 centimetrov dažďa. Úrad guvernéra Besheara zasa uviedol, že v častiach Kentucky sa do soboty večera očakáva až 18 centimetrov zrážok.
Guvernér Beshear na sociálnych sieťach vyzval obyvateľov štátu Kentucky, aby zostali ostražití a nevyrážali na cesty, najmä nie po zotmení, keď je znížená viditeľnosť. V dôsledku vádatných zrážok bolo v zasiahnutých oblastiach zaplavených niekoľko ciest a poškodených viacero mostov.
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