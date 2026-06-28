Bývalý ruský vojak Alexandr Lunin, ktorý len pred pár dňami šokoval verejnosť ultimátom pre Vladimira Putina a hrozbou vojenskej vzbury, skončil za mrežami. Podľa najnovších informácií ho úrady zadržali a uložili mu 11-dňový administratívny trest. K zatknutiu došlo krátko po tom, čo polícia vykonala raziu v jeho dome a zhabala mu osobnú elektroniku.
Čo je dôležité
- Zadržanie za mrežami: Lunin si odpykáva 11-dňové administratívne väzenie, oficiálny dôvod úrady nezverejnili.
- Razia v dome: Polícia urobila u neho doma prehliadku a zhabala počítače, disky aj iné osobné veci.
- Hrozba vzburou: Bývalý vojak predtým žiadal živé vysielanie s Putinom, inak hrozil útokom armády na Kremeľ.
- Odhalenie pomerov: Vo svojich videách kritizoval mučenie vojakov, nezmyselné rozkazy a vydieranie zo strany veliteľov.
Zatknutie po ceste do Moskvy
Verejná výzva ruskému prezidentovi nezostala bez odozvy bezpečnostných zložiek. Bývalý príslušník ruskej armády Alexandr Lunin si v súčasnosti odpykáva 11 dní administratívneho väzenia. O jeho osude informoval anonymný administrátor kanála, na ktorom boli videá s ultimátom pôvodne zverejnené.
„Dnes mi zavolala Alexandrova manželka a povedala mi pravdu: Alexander žije a je v poriadku, bol obvinený z administratívneho priestupku a zadržaný na 11 dní.“
uviedol administrátor, pričom konkrétny dôvod obvinenia nešpecifikoval. Samotný Lunin v čase zatýkania nebol vo svojom bydlisku, keďže údajne odcestoval priamo do Moskvy.
Jeho manželka predtým na sociálnych sieťach informovala, že v ich dome a na pozemku v dedine Lizinovka vo Voronežskej oblasti urobila polícia dôkladnú prehliadku. Strážcovia zákona zhabali všetku elektroniku vrátane USB kľúčov, počítačov, notebookov a pevných diskov, ba dokonca aj ázijskú zbraň nunčaky. Manželka neskôr tento svoj príspevok v tichosti vymazala.
Ultimátum pre Putina a mučenie na fronte
Zadržanie prichádza len niekoľko dní po tom, čo Lunin 25. júna zverejnil virálnu správu adresovanú Vladimirovi Putinovi. Žiadal v nej o osobné stretnutie v Kremli vysielané v priamom prenose, aby mohli verejne prediskutovať hlboké problémy v ruskej armáde i spoločnosti.
Vo videu bývalý vojak tvrdí, že ruskí branci sú vystavení násiliu a mučeniu zo strany vlastných veliteľov, najmä ak odmietnu plniť „samovražedné rozkazy“. Sťažoval sa tiež na rozsiahlu korupciu, pre ktorú musia vojaci odvádzať časť svojich platov nadriadeným.
„Ak čoskoro neprídem do Kremľa a nebudem s vami hovoriť naživo, armáda obráti svoje zbrane proti Kremľu.“
varoval Lunin priamo ruskú hlavu štátu.
Kremeľ reagoval zdržanlivo
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov ešte pred samotným zatknutím potvrdil, že prezidentská kancelária o existencii tohto videa vie. Odmietol sa k nemu však detailnejšie vyjadriť s argumentom, že ide o „pomerne zvláštne formulácie“, ktoré si vyžadujú najprv dôkladné overenie.
O 39-ročnom Luninovi je známe, že sa zúčastnil na invázii na Ukrajinu a utrpel tam zranenia i otras mozgu. V armáde pôsobil od svojich 19 rokov a prešiel viacerými ozbrojenými konfliktmi. V minulosti používal priezvisko Pustovalov, ktoré si oficiálne zmenil v roku 2023.