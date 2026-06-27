Víkend na východnom Slovensku poznačila ďalšia zbytočná tragédia. Pri ťažkej dopravnej nehode medzi Levočou a obcou Kurimany vyhasol v sobotu podvečer život 48-ročného motocyklistu z Popradu. Vodič po náraze do stromu utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Udalosť si vyžiadala zásah znalca a okamžité uzavretie cesty.
Čo je dôležité
- Miesto nehody: K tragédii došlo v sobotu podvečer na úseku medzi Levočou a obcou Kurimany.
- Obeť: Pri nehode prišiel o život 48-ročný motocyklista pochádzajúci z Popradu.
- Príčina: Muž zišiel so svojím strojom mimo vozovky a čelne narazil do stromu.
- Obchádzka: Úsek je uzavretý, dopravu policajti odkláňajú cez obec Harichovce.
Zrážku so stromom neprežil
Sobotný podvečer sa na cestách v okolí Levoče skončil mimoriadne tragicky. Jazda 48-ročného muža z Popradu sa náhle skončila na úseku medzi okresným mestom a neďalekou obcou Kurimany.
Podľa doterajších zistení vodič motocykla z doposiaľ presne nezistených príčin nezvládol riadenie a so svojím strojom vyletel mimo spevnenej vozovky.
„Vodič motocykla zišiel mimo cesty a narazil do stromu, zraneniam na mieste podľahol.“
potvrdila tragický scenár polícia. Náraz bol natoľko silný, že muž utrpel devastačné zranenia, pri ktorých už privolaní záchranári nedokázali pomôcť.
Vyšetrovanie a uzavretá cesta
Na mieste fatálnej havárie okamžite zasahovali všetky záchranné zložky. Pre dôkladné zdokumentovanie stôp a objektívne objasnenie presných príčin nehody bol k prípadu prizvaný aj špecializovaný znalec z odboru cestnej dopravy.
Frekventovaná cesta zostala po nehode úplne neprejazdná. Policajné hliadky museli dopravu odkláňať a obchádzka pre vodičov bola plynule stanovená po ceste druhej triedy medzi Levočou a obcou Harichovce. Strážcovia zákona v súvislosti s touto mimoriadne smutnou udalosťou opätovne apelujú na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby jazdili s maximálnou opatrnosťou a nepreceňovali svoje schopnosti.