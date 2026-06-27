Čínskou metropolou otriasol desivý letecký incident. Do najvyššieho mrakodrapu v Pekingu narazilo v piatok malé športové lietadlo. Kolízia v husto osídlenej štvrti si vyžiadala život pilota, pričom padajúce trosky z výšky stoviek metrov zranili na rušnej ulici ďalších 13 ľudí.
Čo je dôležité
- Miesto tragédie: Malé lietadlo narazilo do horných poschodí 528 metrov vysokého mrakodrapu CITIC Tower v Pekingu.
- Obete a zranení: Priamo pri náraze zahynul pilot stroja, ďalších 13 osôb utrpelo zranenia.
- Typ stroja: Podľa zverejnených záberov išlo o ľahké športové lietadlo domácej výroby Sunward SA 60L Aurora.
- Ikonická budova: Zasiahnutý mrakodrap, známy aj ako China Zun, je najvyššou budovou v meste a sídlom obrovského finančného konglomerátu.
Trosky padali priamo na ulicu
K mimoriadne dramatickej udalosti došlo v piatok v modernej pekinskej štvrti Čchao-jang. Do horných poschodí dominanty celého mesta, mrakodrapu CITIC Tower, vo vysokej rýchlosti narazilo menšie lietadlo. Náraz spôsobil obrovský šok nielen ľuďom v budove, ale najmä chodcom a vodičom na uliciach pod ňou.
Zábery z miesta nešťastia, ktoré okamžite zaplavili sociálne siete, zachytili apokalyptické výjavy. Z výšky viac ako pol kilometra pršali na rušnú ulicu kusy skla a kovu. Zverejnené videá a fotografie ukazujú napríklad zničenú zadnú časť lietadla či taxík s úplne rozbitým oknom od padajúcich trosiek.
„Pri náraze lietadla do horných poschodí budovy zahynul na mieste jeho pilot a 13 ďalších osôb utrpelo zranenia.“
potvrdili bilanciu tragédie v sobotu miestne úrady s tým, že prebieha rozsiahle vyšetrovanie príčin tohto bezprecedentného incidentu.
Zasiahli pýchu Pekingu
Odborníci na základe vizuálnych materiálov z internetu rýchlo identifikovali typ havarovaného stroja. Všetko nasvedčuje tomu, že do budovy vrazilo ľahké športové lietadlo Sunward SA 60L Aurora, ktoré sa vyrába priamo v Číne. Tento konkrétny model podľa dostupných informácií prevádzkuje miestna spoločnosť zameraná na všeobecné letectvo.
Mrakodrap, ktorý lietadlo zasiahlo, nie je len obyčajnou stavbou. Budova CITIC Tower, ktorú domáci poznajú skôr pod prezývkou China Zun, meria úctyhodných 528 metrov. Ide o architektonický skvost v tvare presýpacích hodín, ktorý bol dokončený v roku 2018 a je neprehliadnuteľný z ktoréhokoľvek miesta v meste.
Zároveň slúži ako hlavné sídlo pre Citic Group, čo je jeden z najväčších a najvplyvnejších štátnych finančných konglomerátov v celej krajine.