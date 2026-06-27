Letné radovánky pri vode si vyžiadali krutú daň. V jazere neďaleko obce Réca v okrese Senec sa utopil 54-ročný muž. K tragédii podľa všetkého prispel alkohol. Polícia okolnosti prípadu vyšetruje a dôrazne apeluje na rekreantov, aby nepreceňovali svoje sily a vyhýbali sa kúpaniu v podnapitom stave.
Čo je dôležité
- Miesto nešťastia: K tragickej udalosti došlo na vodnej ploche pri obci Réca v seneckom okrese.
- Obeť: Z vody vytiahli 54-ročného muža bez známok života.
- Vplyv alkoholu: Muž podľa zistení vošiel do jazera po predchádzajúcej konzumácii alkoholických nápojov.
- Zásah záchranárov: Telo museli na breh dostať privolaní policajní potápači.
Z vody ho vytiahli potápači
Pokojné popoludnie pri vode v okrese Senec sa zmenilo na záchrannú akciu s fatálnym koncom. Oznámenie o nešťastí na vodnej ploche v katastri obce Réca prijali bezpečnostné zložky krátko po 16.00 h. Na miesto okamžite vyrazili záchranné zložky vrátane špecialistov.
Svedkovia tragédie opísali rýchly a nečakaný spád udalostí. Muž sa po vstupe do vody zrazu stratil pod hladinou a už sa viac neukázal.
„Podľa doterajších informácií mal po predchádzajúcej konzumácii alkoholických nápojov 54-ročný muž vojsť do jazera, pričom následne sa už nevynoril. Na miesto boli privolaní potápači poriečneho oddelenia, ktorí na breh vytiahli telo muža bez známok života.“
priblížila priebeh mimoriadne smutnej udalosti polícia. Presné príčiny a okolnosti tohto prípadu momentálne intenzívne vyšetrujú príslušníci Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Senci.
Dôrazné varovanie polície
Tragédia slúži ako memento pre všetkých návštevníkov kúpalísk a prírodných vodných plôch. Kombinácia vysokých teplôt, preceňovania vlastných plaveckých schopností a najmä alkoholu býva podľa štatistík najčastejšou príčinou podobných nešťastí.
Bratislavskí krajskí policajti preto využili túto smutnú udalosť na to, aby opätovne vyzvali verejnosť k maximálnej zodpovednosti.
„Touto cestou apelujeme na verejnosť, aby pri návšteve vodných plôch boli občania opatrní, nepreceňovali svoje sily a schopnosti a nepožívali v nadmernom množstve alkoholické nápoje.“
uzavreli strážcovia zákona vo svojom oficiálnom varovaní.