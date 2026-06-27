Letné horúčavy so sebou prinášajú mimoriadne vysoké riziko úpalu a kolapsov z tepla. Záchranári varujú, že pri prehriatí organizmu rozhoduje rýchla a predovšetkým správna prvá pomoc. Nesprávne ochladzovanie či podanie ľadového nápoja môže stav pacienta ešte zhoršiť. Prečítajte si, ako bezpečne postupovať a kedy je už nevyhnutné volať na linku 155.
Čo je dôležité
- Prvé kroky: Človeka s úpalom okamžite presuňte do tieňa, uvoľnite mu oblečenie a podávajte tekutiny po malých dúškoch.
- Postupné ochladzovanie: Telo chlaďte vlažnou vodou od končatín k trupu. Vyhnite sa ľadovým nápojom.
- Pozor na príznaky: Nepodceňujte sucho v ústach, silný smäd, zmätenosť či zvracanie.
- Kedy volať 155: Ak je osoba v bezvedomí, nereaguje, má kŕče alebo veľmi vysokú teplotu, okamžite volajte záchranku.
Základná prvá pomoc pri prehriatí
S pribúdajúcimi tropickými dňami rastie aj riziko nebezpečného úpalu. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR radí, že pri prvých prejavoch nevoľnosti je kľúčové dostať postihnutého z priameho slnka. Človeka treba presunúť do tieňa alebo do chladnejšej, dobre vetranej miestnosti a uvoľniť mu tesné oblečenie, ktoré bráni dýchaniu a úniku tepla.
Ak je postihnutý pri vedomí a komunikuje, je dôležité dopĺňať mu stratené tekutiny. Záchranári zdôrazňujú, že vodu treba podávať výlučne po malých dúškoch. Pacienta následne nechajte v pokoji oddychovať a neustále sledujte jeho stav.
Zabudnite na ľad, chlaďte postupne
Jednou z najčastejších chýb pri prvej pomoci je snaha o šokové ochladenie organizmu. Slovenský Červený kríž (SČK) upozorňuje, že znižovanie telesnej teploty skolabovaného človeka musí byť pozvoľné a opatrné. Odborníci prízvukujú, že skolabovanému človeku sa za žiadnych okolností nemá dávať piť ľadový nápoj.
„Pomaly chlaďte najprv končatiny, potom trup i hlavu. Použite napríklad mokrú vreckovku, no nenechávajte ju na jeho tele – zabezpečte, aby sa voda mohla odparovať. Môžete postihnutého aj ovievať.“
radia záchranári z Červeného kríža s tým, že práve odparovanie vody z pokožky je najefektívnejší spôsob, ako telo zbaviť prebytočného tepla.
Nepodceňujte varovné signály
Odborníci zo Záchrannej zdravotnej služby ZaMED apelujú na verejnosť, aby v horúčavách pozorne sledovala varovné signály svojho tela. Medzi typické príznaky nastupujúceho úpalu patrí sucho v ústach, extrémny smäd, malátnosť, bolesť hlavy, triaška, silné potenie, ale aj zmätenosť či strata orientácie.
V niektorých prípadoch už laická prvá pomoc nestačí a je nutný zásah profesionálov. Na tiesňovú linku 155 treba bezodkladne volať v situáciách, keď sa stav pacienta zhoršuje.
„Linku 155 volajte vtedy, keď je človek v bezvedomí, zmätený, nereaguje, má kŕče, opakovane vracia alebo má veľmi vysokú teplotu.“
uzatvára inštrukcie OS ZZS.