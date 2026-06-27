Premiér Robert Fico rázne odmieta zapojenie Slovenska do akejkoľvek vojenskej pomoci či pôžičiek pre Ukrajinu. Svoj postoj chce presadiť aj na blížiacom sa samite NATO v Ankare, pred ktorým plánuje koordinačné stretnutie najvyšších ústavných činiteľov. Predseda vlády okrem toho potvrdil ambíciu Slovenska získať kreslo v Bezpečnostnej rade OSN a volá po hlbokej reforme tejto medzinárodnej organizácie.
Čo je dôležité
- Odmietnutie pôžičiek: Premiér nechce, aby sa Slovensko finančne podieľalo na vojenských výdavkoch a vojnových pôžičkách pre Ukrajinu.
- Mandát pre samit NATO: Slovenská delegácia v Ankare by podľa predsedu vlády nemala mať právomoc takúto pomoc schváliť.
- Stretnutie lídrov: Postoj štátu sa bude pred samitom koordinovať na úrovni najvyšších ústavných činiteľov.
- Ambície v OSN: Slovensko kandiduje na post nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN pre roky 2028 až 2029.
Slovensko nebude platiť zbrane
Pozícia Slovenskej republiky pred blížiacim sa júlovým samitom NATO v tureckej Ankare naberá jasné kontúry. Hlavnou témou má byť návrh vojenskej pomoci pre brániacu sa Ukrajinu, s ktorým však súčasná slovenská vláda zásadne nesúhlasí. Najvyšší ústavní činitelia by sa mali už na budúci týždeň stretnúť, aby spoločne sformovali oficiálne stanovisko štátu.
Premiér Robert Fico (Smer-SD) v tejto súvislosti avizoval, že urobí všetko pre to, aby slovenskí zástupcovia na samite nepodpísali žiadne záväzky týkajúce sa financovania konfliktu.
„Ak sa chcú iné krajiny pozberať na vojnu, tak asi im v tom zabrániť nemôžeme. Ale SR je mierová krajina, a preto to hovorím včas a dopredu, budem viesť všetky rokovania tak, aby delegácia, ktorá pôjde do Ankary, nemala možnosť zapojiť Slovensko do týchto vojnových pôžičiek.“
vyhlásil rázne predseda vlády s tým, že kabinet naďalej podporuje mierový dialóg, a nie predlžovanie vojny. Zopakoval tiež jasné stanovisko, že Slovensko odmieta platiť akékoľvek vojenské výdavky Ukrajiny.
Kandidatúra do Bezpečnostnej rady a kritika OSN
Okrem postojov k severoatlantickej aliancii predseda vlády priblížil aj ďalšie zahraničnopolitické plány a ambície štátu. Dôležitým cieľom slovenskej diplomacie je v súčasnosti úspešná kandidatúra za nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN pre obdobie rokov 2028 až 2029.
Zisk tohto vplyvného kresla by Robert Fico podľa vlastných slov privítal, no zároveň nešetril kritikou na adresu fungovania samotnej Organizácie Spojených národov (OSN). Premiér je presvedčený, že inštitúcia v dnešnej podobe nemá prakticky na nič reálny vplyv, a preto sa radí k zástancom jej hlbokej reformy. Za kľúčový krok v tomto smere považuje najmä rozšírenie počtu stálych členov Bezpečnostnej rady OSN.