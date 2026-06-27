Koaličná kríza pre štátny rozpočet? Slovenská národná strana (SNS) prichádza s tvrdým ultimátom pre svojich vládnych partnerov. Hrozí, že ak neprejde jej návrh na radikálne zvýšenie dôchodkov pre seniorov nad 90 rokov na úroveň vyše 800 eur, nepodporí kľúčový zákon roka – štátny rozpočet na rok 2027.
Čo je dôležité
- Ultimátum SNS: Strana nepodporí rozpočet na rok 2027, ak neprejde jej návrh pre najstarších seniorov.
- Požadovaná suma: Dôchodcovia nad 90 rokov by mali dostávať minimálne 824 eur.
- Súčasná realita: Priemerná penzia v tejto vekovej kategórii sa aktuálne pohybuje na úrovni 560 eur.
- Koho sa to týka: Na Slovensku žije približne 26-tisíc ľudí, ktorí sa dožili 90 a viac rokov.
Rozpočet ako nástroj tlaku
Návrh štátneho rozpočtu na budúci rok môže naraziť na vážnu prekážku priamo vo vnútri vládnej koalície. Slovenská národná strana (SNS) sa rozhodla využiť schvaľovanie najdôležitejšieho zákona roka na presadenie svojej sociálnej agendy zameranej na najstaršiu generáciu. Ich podmienka je jasná – výrazné finančné prilepšenie pre ľudí nad 90 rokov.
Národniari požadujú, aby všetci seniori, ktorí dosiahnu tento úctyhodný vek, mali garantovaný dôchodok vo výške dvojnásobku minimálneho dôchodku. Toto pravidlo by malo platiť univerzálne, bez ohľadu na to, aká suma im bola pôvodne vypočítaná a priznaná pri odchode do starobného dôchodku.
Skok zo 560 na vyše 800 eur
Podľa aktuálnych štatistík, na ktoré sa strana odvoláva, je súčasný priemerný dôchodok 90-ročných občanov na úrovni 560 eur. Ak by návrh prešiel, ich garantované minimum by zo dňa na deň stúplo na 824 eur, čo by pre štátnu kasu znamenalo nezanedbateľné výdavky na približne 26-tisíc dotknutých osôb.
„SNS neschváli štátny rozpočet na rok 2027, ak strany Smer-SD a Hlas-SD nepodporia jej návrh, aby títo dôchodcovia poberali dôchodok minimálne vo výške dvojnásobku minimálneho dôchodku, čo predstavuje sumu blížiacu sa k 900 eurám.“
tlmočila nekompromisný postoj strany jej hovorkyňa Zuzana Škopcová. Loptička je tak teraz na strane koaličných partnerov Smer-SD a Hlas-SD, ktorí sa budú musieť s touto požiadavkou v rámci vyjednávaní o rozpočte vysporiadať.