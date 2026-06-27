Americká automobilka Tesla masívne posilňuje svoje európske kapacity. Vo svojom jedinom závode na starom kontinente neďaleko Berlína plánuje prijať tisícky nových zamestnancov. Dôvodom je obrovský dopyt po populárnom modeli, vďaka ktorému chce spoločnosť Elona Muska rapídne zvýšiť produkciu áut aj samotných batérií.
Čo je dôležité
- Masívny nábor: Tesla do leta prijme ďalšie dve tisícky zamestnancov, celkovo ich bude mať takmer 13-tisíc.
- Rast produkcie: Od októbra chce automobilka vyrábať až 7 500 vozidiel týždenne.
- Ťahúň predaja: Za zvyšovaním kapacít stojí enormný dopyt zákazníkov po SUV Model Y.
- Nové batérie: V pláne je aj nábor vyše 1 500 ľudí pre najväčšiu továreň na batériové články.
Tisícky nových pracovných miest
Spoločnosť technologického miliardára Elona Muska šliape v Európe na plyn. Jediný európsky závod Tesly, ktorý sídli v nemeckom Grünheide pri Berlíne, čaká výrazné personálne rozšírenie. K pôvodnému plánu z apríla, ktorý počítal s vytvorením tisícky nových pozícií, aktuálne automobilka pridáva ďalších tisíc miest.
Do konca letných mesiacov by tak malo nájsť prácu v nemeckej Gigafactory približne 2 000 nových ľudí. Tento krok zvýši celkový počet zamestnancov podniku na úctyhodných 12 700. Zástupcovia spoločnosti potvrdili, že do dnešného dňa sa im podarilo prijať už 700 pracovníkov, pričom celá náborová vlna by mala byť definitívne uzavretá v priebehu júla.
Zvyšovanie výrobných kapacít
Hlavným dôvodom tejto personálnej ofenzívy je neutíchajúci záujem zákazníkov. Výrobca elektromobilov eviduje obrovský dopyt najmä po svojom priestrannom SUV Model Y. Automobilka si preto stanovila ambiciózne produkčné ciele, ktoré chce dosiahnuť v postupných krokoch.
Už od júla by mala výrobná linka zrýchliť o pätinu a chrliť 6 200 vozidiel týždenne. Ďalší významný míľnik je naplánovaný na október, kedy by produkcia mala stúpnuť o ďalších 20 percent.
„Naším cieľom je zvýšiť od októbra produkciu v nemeckom závode o 20 % na 7 500 kusov týždenne, aby sme uspokojili zvýšený dopyt.“
Závod Berlin-Brandenburg Gigafactory, ktorý oficiálne otvoril svoje brány v marci 2022, pritom začínal s pôvodným cieľom vyrábať pol milióna áut ročne. Z dlhodobého hľadiska však plány Elona Muska počítajú s navýšením výroby až na jeden milión kusov za rok.
Najväčšia továreň na batérie
Výroba samotných elektromobilov nie je jedinou oblasťou, ktorú Tesla v Nemecku rozširuje. Vedenie oznámilo strategický krok prijať viac ako 1 500 nových zamestnancov, ktorí sa budú špecializovať výhradne na produkciu batériových článkov.
Tento krok je naplnením staršieho sľubu z roku 2020, kedy sa vizionár verejne zaviazal, že pri Berlíne nevybuduje len montážnu linku na autá, ale postaví tam rovno najväčšiu továreň na batérie na svete. Náborové procesy pre túto kľúčovú divíziu sú podľa nemeckej hovorkyne momentálne v plnom prúde a bežia paralelne s rozširovaním výroby áut.