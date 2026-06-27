Irán ostro odsúdil najnovšie americké vojenské údery na svojom území a označil ich za hrubé porušenie dohôd o mieri na Blízkom východe. Washington predtým zaútočil na iránsku vojenskú infraštruktúru v odvete za napadnutie nákladnej lode. Teherán už stihol spustiť vlastné odvetné útoky v Perzskom zálive a hrozí masívnou eskaláciou, ak Spojené štáty neprestanú s agresiou.
Čo je dôležité
- Obvinenie z porušenia dohôd: Irán tvrdí, že americké údery porušili memorandum o porozumení o ukončení vojny aj Chartu OSN.
- Ciele amerických útokov: USA zničili iránske radary a sklady dronov po tom, čo bola v Hormuzskom prielive napadnutá nákladná loď.
- Iránska odveta: Elitné ozbrojené zložky Iránu odpovedali útokom na americké ciele v Perzskom zálive.
- Hrozba vojny: Teherán varuje, že akákoľvek ďalšia americká agresia vyvolá ešte rozsiahlejšiu vojenskú odpoveď.
Kritika a obvinenia z Teheránu
Diplomatická a vojenská roztržka na Blízkom východe naberá na obrátkach. Iránske ministerstvo zahraničných vecí zverejnilo v sobotu ostré vyhlásenie, v ktorom reaguje na americké vojenské operácie zamerané na zničenie pobrežných sledovacích zariadení. Podľa Teheránu ide o neospravedlniteľné konanie a priamu urážku medzinárodných snáh o upokojenie situácie v regióne.
„Tieto brutálne útoky, ktoré boli namierené proti iránskym pobrežným sledovacím zariadeniam, predstavujú hrubé porušenie memoranda o porozumení o ukončení vojny.“
odkázal iránsky rezort diplomacie s tým, že postup Washingtonu je v priamom rozpore nielen s dohodnutým memorandom, ale narúša aj samotnú Chartu OSN.
Odveta za napadnutú loď
Vojenská eskalácia je dôsledkom incidentu v strategickom Hormuzskom prielive. Americká armáda predtým uviedla, že jej ozbrojené sily cielene zasiahli iránske sklady rakiet, bezpilotných lietadiel a dôležité pobrežné radary. Úder mal byť priamou reakciou na predchádzajúci iránsky útok, ktorého terčom sa stala nákladná loď prechádzajúca cez túto kľúčovú svetovú obchodnú trasu.
Hrozba rozsiahlejšieho konfliktu
Odpoveď islamskej republiky na seba nenechala dlho čakať. Elitné Revolučné gardy po amerických náletoch oznámili spustenie vlastnej odvety namierenej na americké ciele v oblasti Perzského zálivu. Iránske ozbrojené sily zároveň nevylúčili, že vzájomné útoky môžu čoskoro prerásť do omnoho väčšieho a ničivejšieho konfliktu, ak sa Spojené štáty rozhodnú v úderoch pokračovať.
„Pokiaľ sa to zopakuje, odpoveď bude rozsiahlejšia než tentoraz.“
varovali Revolučné gardy vo svojom vyhlásení.