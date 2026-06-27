Bratislava zažila historicky najteplejšiu noc. Teplota na stanici na Kolibe neklesla pod 26,3 stupňa Celzia, čím s výrazným rozdielom padol doterajší rekord. Meteorológovia varujú, že extrémne horúčavy ani zďaleka nepoľavujú a denné maximá môžu počas víkendu atakovať štyridsiatku.
Čo je dôležité
- Nový rekord: V Bratislave na Kolibe namerali najvyššiu minimálnu dennú teplotu 26,3 stupňa Celzia.
- Padlo maximum z roku 2017: Doterajší rekord zo 4. augusta 2017 mal hodnotu 24,8 stupňa Celzia.
- Regionálne rozdiely: Kým juhozápad trpí tropickými nocami, na severe Slovenska teploty v noci klesli na znesiteľnejších 11 až 17 stupňov.
- Extrémne dni pokračujú: Denné teploty môžu v najteplejších lokalitách vystúpiť na 39 stupňov Celzia a viac.
Prepisovanie historických tabuliek
V hlavnom meste sa uplynulá noc zapísala do histórie meteorologických meraní. Stanica na bratislavskej Kolibe zaznamenala extrémne vysokú minimálnu dennú teplotu. Ortuť teplomera počas noci na sobotu vôbec neklesla pod hodnotu 26,3 stupňa Celzia. Doterajší platný rekord zo 4. augusta 2017, ktorý mal hodnotu 24,8 stupňa Celzia, tak bol prekonaný o mimoriadne výrazného poldruha stupňa.
Chladnejší sever a tropický juhozápad
Kým oblasť Bratislavy a celý juhozápad Slovenska sužovala ťažká tropická noc bez možnosti na vyvetranie a ochladenie bytov, v iných regiónoch bol nočný pokles teplôt podstatne výraznejší.
„Na viacerých miestach, predovšetkým v severnej polovici územia, bola teplota vzduchu ešte vcelku znesiteľná a klesla na hodnoty od 17 do 11 stupňov Celzia.“
ozrejmili analytici zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) veľké rozdiely, ktoré aktuálne panujú medzi jednotlivými časťami krajiny.
Horúčavy budú ešte gradovať
Napriek lokálnemu nočnému ochladeniu sa na celom území treba pripraviť na ďalšiu vlnu extrémneho tepla. Odborníci predpovedajú, že to najhoršie nás ešte len čaká a slnko vyženie teploty na mimoriadne nebezpečné hodnoty.
„Dnes teplota v najteplejších lokalitách vystúpi aspoň na 39 stupňov Celzia a zajtra bude ešte o málo teplejšie.“
varujú meteorológovia, čím potvrdzujú, že vlna horúčav na Slovensku v týchto dňoch dosiahne svoj absolútny vrchol.