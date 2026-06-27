Nemecká armáda čelí vážnej personálnej kríze. Krajina nedokáže do svojich radov prilákať dostatok dobrovoľníkov na splnenie strategických cieľov, čo otvára politickú diskusiu o radikálnom kroku. Zástupcovia parlamentu otvorene pripúšťajú, že v hre je opätovné zavedenie povinnej vojenskej služby, o ktorom sa musí definitívne rozhodnúť v blízkej budúcnosti.
Čo je dôležité
- Nedostatok vojakov: Nemecko dlhodobo nenapĺňa svoje ciele v dobrovoľnom náborovom procese do armády.
- Návrat odvodov: Ak zlyhá dobrovoľný systém, štát sa bude musieť vrátiť k plošnej brannej povinnosti.
- Kľúčový termín: Definitívne politické rozhodnutie o podobe armády musí padnúť najneskôr do leta 2027.
Armáda prichádza o dobrovoľníkov
Spolková republika sa borí s narastajúcim nezáujmom o vstup do ozbrojených síl. Nemecko má čoraz väčší problém získať dostatok profesionálnych vojakov a nováčikov na splnenie svojich bezpečnostných a vojenských cieľov. Tento negatívny trend núti tamojších politických a vojenských lídrov zvažovať scenáre, ktoré boli ešte donedávna odkladané.
O vážnosti situácie a blížiacom sa zlome prehovoril priamo predseda výboru pre obranu nemeckého Spolkového snemu. Thomas Roewekamp varuje, že krajina sa nachádza na dôležitej križovatke a už čoskoro bude musieť prijať zásadné rozhodnutie o tom, či v Nemecku opäť ožije povinná vojenská služba.
Rozhodnutie do budúceho roka
Predseda výboru pre obranu zdôraznil, že čas na vyriešenie tejto pálčivej otázky nie je neobmedzený a armáda potrebuje vedieť, na čom je.
„Ak sa nám nepodarí dosiahnuť tieto ciele prostredníctvom dobrovoľného náboru, budeme sa musieť vrátiť k povinnej brannej službe. Rozhodnutie musí padnúť najneskôr do 31. júla budúceho roka.“
uviedol otvorene Roewekamp, čím potvrdil, že júl 2027 je pre Nemecko absolútnym míľnikom pre transformáciu svojich ozbrojených síl.