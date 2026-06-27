Slovensko sa pripravuje na extrémne horúci víkend, počas ktorého môžu teploty na viacerých miestach vystúpiť až na ohrozujúcich 40 stupňov Celzia. Meteorológovia vyhlásili najvyššie stupne výstrah, zatiaľ čo úrady a záchranári varujú pred vážnymi zdravotnými kolapsami. Okrem ohrozenia zdravia sú v pohotovosti aj hasiči pre vysoké riziko požiarov a železničiari, ktorí pre deformácie koľajníc preventívne spomaľujú dopravu.
Čo je dôležité
- Extrémne teploty: Cez víkend môže teplota na juhu a západe krajiny presiahnuť 40 stupňov Celzia.
- Zdravotné riziká: Úrady varujú pred úpalom a kolapsami, ohrozené sú najmä deti, seniori a chronicky chorí.
- Dopravné obmedzenia: Železnice preventívne znižujú rýchlosť vlakov pre rozpálené koľajnice, cestujúci musia počítať s meškaním.
- Hrozba požiarov: Hasiči vyhlásili čas zvýšeného nebezpečenstva, platí prísny zákaz používania otvoreného ohňa.
Výstrahy a spomalené vlaky
Počasie na Slovensku sa cez víkend zmení na extrémnu záťažovú skúšku. Meteorológovia avizujú, že maximálne teploty môžu lokálne presiahnuť magickú a zároveň nebezpečnú hranicu 40 stupňov Celzia. Z tohto dôvodu boli vydané výstrahy prvého, druhého a pre juh a západ krajiny dokonca aj najvyššieho, tretieho stupňa.
Tropické hodnoty však nepredstavujú len záťaž pre organizmus. Odborníci varujú pred lokálnymi problémami so zásobovaním pitnou vodou a nadmerné využívanie chladiacich systémov môže extrémne zaťažiť celú energetickú infraštruktúru. Horúčavy už teraz priamo ovplyvňujú aj plynulosť cestovania. Železnice Slovenskej republiky oznámili, že v najviac zasiahnutých oblastiach preventívne obmedzujú rýchlosť vlakov, aby predišli nehodám na zdeformovaných koľajniciach. Cestujúci sa tak musia pripraviť na citeľné meškania.
Pozor na kolapsy a zaparkované autá
Vysoké teploty predstavujú obrovské riziko pre ľudské zdravie, pričom hrozí najmä kritické prehriatie organizmu. Medzi prvé varovné príznaky patrí nevoľnosť, malátnosť, bolesti hlavy či zvracanie, ktoré môžu vyústiť až do vážnych kolapsových stavov. V najkritickejších prípadoch hrozia aj úmrtia. Ohrozené sú najmä zraniteľné skupiny obyvateľstva – deti, seniori, tehotné ženy a chronickí pacienti.
Úrad verejného zdravotníctva SR preto bije na poplach a apeluje na dôsledné dodržiavanie pitného režimu aj vtedy, keď človek vyslovene nepociťuje smäd. Zdravotnícki záchranári rovnako odporúčajú zdržať sa fyzickej aktivity, minimalizovať pobyt na priamom slnku a dbať na ľahšiu stravu či nosenie prikrývok hlavy.
Mimoriadne dôležité varovanie pridala aj Civilná ochrana, ktorá žiada verejnosť o zvýšenú pozornosť voči svojmu okoliu, no taktiež voči domácim zvieratám.
„Nikdy nenechávajte deti ani zvieratá v zaparkovaných vozidlách, a to ani na krátky čas.“
zdôraznili záchranné zložky s tým, že teplota v aute sa môže v priebehu pár minút vyšplhať na fatálne hodnoty a vytvoriť doslova smrteľnú pascu.
Prísny zákaz zakladania ohňa
Kombinácia extrémnych horúčav a sucha vytvára ideálne podmienky pre vznik ničivých požiarov v prírode. Hasiči už vo viacerých oblastiach preventívne vyhlásili čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.
Počas tohto obdobia platia pre verejnosť prísne pravidlá protipožiarnej bezpečnosti. Absolútnym tabu je používanie akéhokoľvek otvoreného plameňa, vypaľovanie trávy, krovín a zakladanie ohňa v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho nekontrolovateľnému rozšíreniu.