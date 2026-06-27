Americká vláda rázne zasiahla do nasadzovania najpokročilejších systémov umelej inteligencie. Spoločnosť OpenAI, tvorca populárneho chatbota ChatGPT, musela na žiadosť úradov nečakane obmedziť verejný prístup k svojej najnovšej generácii AI modelov. Podobnému a ešte prísnejšiemu vládnemu zásahu čelila len pred pár týždňami aj konkurenčná firma Anthropic, čo vo svete technológií vyvoláva obavy z nastupujúcej štátnej cenzúry z dôvodu národnej bezpečnosti.
Čo je dôležité
- Zásah štátu: OpenAI dočasne obmedzila prístup k novým modelom na základe priamej žiadosti vlády Spojených štátov.
- Nová generácia: Stopka sa týka najnovšej modelovej série GPT-5.6, ktorá zahŕňa výkonné modely Sol, Terra a Luna.
- Kritika giganta: Vedenie OpenAI varuje, že podobné vládne zásahy by sa nemali stať štandardom, pretože brzdia vývoj.
- Precedens na trhu: Prísny príkaz na plošné blokovanie zahraničných používateľov dostala v júni aj spoločnosť Anthropic.
Zásahy vlády USA do umelej inteligencie
|Spoločnosť
|Zablokované AI modely
|Dôvod a rozsah obmedzenia
|OpenAI
|Séria GPT-5.6 (Sol, Terra, Luna)
|Žiadosť vlády USA; prístup dočasne obmedzený len pre malú skupinu dôveryhodných partnerov.
|Anthropic
|Fable 5, Mythos 5
|Nariadenie vlády USA pre národnú bezpečnosť; zákaz pre cudzincov viedol k plošnému prerušeniu.
Stopka pre verejnosť tesne pred spustením
Spoločnosť OpenAI plánovala obrovský technologický skok, namiesto toho však musela zaradiť spiatočku. Vo svojom oficiálnom vyhlásení vývojári potvrdili, že požiadavkám štátnych orgánov vyhoveli a novú sériu GPT-5.6 uvádzajú do praxe len vo veľmi obmedzenom režime.
„V rámci nášho pokračujúceho dialógu s vládou USA sme jej ešte pred dnešným spustením predstavili naše plány a schopnosti modelov. Na jej žiadosť začíname s dočasne obmedzenou ukážkou pre malú skupinu dôveryhodných partnerov.“
vysvetlila firma kroky, ktoré viedli k sprístupneniu inovatívnych modelov Sol, Terra a Luna iba úzkej skupine vyvolených testerov. Zároveň však verejnosť ubezpečila, že ak to okolnosti dovolia, modely plánuje sprístupniť širokej verejnosti v priebehu najbližších týždňov.
Nebezpečný precedens pre technológie
Hoci sa spoločnosť podriadila, s krokom vládnych úradov otvorene nesúhlasí. Zásahy do distribúcie technológií považuje za mimoriadne rizikové nielen pre samotný biznis, ale aj pre globálnu kybernetickú bezpečnosť.
„Nemyslíme si, že by sa takýto proces prístupu vlády mal stať dlhodobým štandardom. Pripravuje o najlepšie nástroje používateľov, vývojárov, firmy, odborníkov na kybernetickú bezpečnosť aj našich partnerov vo svete, ktorí ich potrebujú.“
odkázalo vedenie OpenAI do Washingtonu.
V hľadáčiku národnej bezpečnosti je aj konkurencia
Krok namierený voči tvorcom ChatGPT nie je v Spojených štátoch ojedinelý. Už začiatkom júna zasiahla tvrdá ruka úradov aj ďalšieho významného hráča na poli umelej inteligencie – spoločnosť Anthropic. V jej prípade bola americká vláda ešte razantnejšia a obmedzenia nariadila z dôvodu priamych obáv o národnú bezpečnosť.
Úrady vtedy spoločnosti Anthropic striktne prikázali zamedziť prístup k jej novým modelom Fable 5 a Mythos 5 všetkým cudzincom. Implementácia tohto náhleho geopolitického príkazu bola technologicky natoľko komplikovaná, že firma musela vo výsledku narýchlo prerušiť prístup k novinkám pre úplne všetkých svojich používateľov.