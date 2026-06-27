Blízky východ sa ocitol na pokraji otvoreného konfliktu. Iránske Revolučné gardy oficiálne potvrdili, že spustili vojenské odvetné útoky na americké ciele v strategickej oblasti Perzského zálivu. Tento krok je priamou odpoveďou na piatkové americké bombardovanie iránskeho územia. Teherán zároveň posiela do Washingtonu mimoriadne ostré varovanie pred akoukoľvek ďalšou eskaláciou.
Čo je dôležité
- Odvetné útoky: Iránske Revolučné gardy zaútočili na bližšie nešpecifikované americké ciele v Perzskom zálive.
- Reakcia na bombardovanie: Úder je priamou odplatou za piatkové americké útoky na území Iránu.
- Hrozba ďalšej eskalácie: Teherán varuje, že akákoľvek ďalšia americká agresia vyvolá ešte masívnejšiu odozvu.
- Rozbuška konfliktu: Špirálu násilia spustil štvrtkový dronový útok na obchodnú loď v Hormuzskom prielive, z ktorého USA vinia Irán.
Odveta elitných gárd v Perzskom zálive
Napätie medzi Spojenými štátmi a Iránom prerástlo do priamej vojenskej konfrontácie. Elitné iránske Revolučné gardy v sobotu prostredníctvom štátnych médií oznámili, že úspešne zaútočili na americké ciele lokalizované v oblasti Perzského zálivu.
Tento rázny krok prichádza len necelý deň po tom, čo americké letectvo udrelo priamo na iránske územie a zničilo tamojšie radary či sklady rakiet a bezpilotných lietadiel.
Varovanie pred zničujúcim konfliktom
Iránske velenie nenecháva nikoho na pochybách, že je pripravené v útokoch pokračovať, ak Washington zbrane nezloží. Ostrý odkaz a vyhrážku americkej administratíve zverejnili ozbrojené zložky aj prostredníctvom oficiálnych kanálov na sociálnych sieťach a v štátnej televízii.
„Ak sa agresia zopakuje, naša odpoveď bude rozsiahlejšia než tentoraz.“
uviedli Revolučné gardy, čím jasne naznačili, že sú pripravené nasadiť do prípadného konfliktu podstatne väčšiu palebnú silu.
Špirála násilia na kľúčovej obchodnej trase
Aktuálna vojenská eskalácia a výmena vzájomných úderov má korene v udalostiach z konca pracovného týždňa. Americká armáda v piatok potvrdila, že zasiahla viaceré strategické ciele priamo v Iráne.
Išlo o cielenú odvetu za dronový útok na nákladnú obchodnú loď, ku ktorému došlo v kľúčovom Hormuzskom prielive. Spojené štáty z tohto incidentu, ktorý vážne ohrozil medzinárodnú námornú dopravu na jednej z najdôležitejších trás sveta, od začiatku jednoznačne vinili práve Teherán.