Americká administratíva vystupňuje tlak na Teherán. Viceprezident JD Vance poslal Iránu nekompromisný odkaz po tom, čo Spojené štáty podnikli vojenské údery na jeho území v reakcii na útok na obchodnú loď. Washington pripomína nedávno podpísané prímerie a varuje, že akékoľvek ďalšie kroky za hranou dohody sa z jeho strany stretnú s tvrdou a násilnou odvetou.
Čo je dôležité
- Tvrdé varovanie: Viceprezident JD Vance pohrozil Iránu odvetným násilím za akékoľvek ďalšie útoky.
- Porušené prímerie: Útok na loď je podľa USA porušením memoranda o porozumení, ktoré malo ukončiť štvormesačný konflikt.
- Americká odveta: Letectvo zničilo iránske sklady rakiet, dronov a pobrežné radarové stanovištia.
- Zasiahnutá loď: Eskaláciu spustil iránsky dronový útok na nákladnú loď M/V Ever Lovely v Hormuzskom prielive.
Násilie opätujú násilím
Najnovšia eskalácia napätia na Blízkom východe má rýchlu diplomatickú aj vojenskú dohru. Po tom, čo americké ozbrojené sily udreli na strategické ciele priamo v Iráne, vystúpil s mimoriadne ostrým vyhlásením aj samotný americký viceprezident JD Vance. Ten zasiahol do sporu s pripomienkou, že Teherán flagrantne porušuje nedávno dohodnuté pravidlá.
Viceprezident sa odvolával na memorandum o porozumení, ktorého hlavným cieľom bolo ukončiť už takmer štvormesačný ozbrojený konflikt v regióne. Spojené štáty podľa neho svoje záväzky plnia, no druhá strana sa uchyľuje k zbytočnej agresii.
„Irán podpísal dohodu o prímerí. My sme ju dodržali. Ak má výhrady k tomu, ako sa uplatňuje memorandum o porozumení, môže zdvihnúť telefón. Násilie však bude opätované násilím.“
napísal rázne Vance na sociálnej sieti X, čím dal jasne najavo, že diplomatická zhovievavosť má svoje hranice.
Zničené radary po útoku na plavidlo
Vyhláseniam z Bieleho domu predchádzala rázna akcia v teréne. Americké Centrálne velenie (CENTCOM) potvrdilo, že ich lietadlá podnikli presne mierené útoky na iránsku vojenskú infraštruktúru. V troskách skončili sklady rakiet a bezpilotných lietadiel, ako aj dôležité pobrežné radarové stanovištia.
Tento krok bol priamou odvetou za incident zo štvrtka. Iránsky dron vtedy v Hormuzskom prielive zasiahol nákladnú loď M/V Ever Lovely, ktorá sa plavila pod singapurskou vlajkou. Útok na kľúčovej obchodnej trase tak nielenže ohrozil medzinárodnú lodnú dopravu, ale stal sa priamou rozbuškou pre najnovšiu vojenskú odpoveď zo strany Washingtonu.