Americká armáda rázne odpovedala na stupňujúce sa napätie v Hormuzskom prielive. V reakcii na dronový útok na obchodnú loď zasiahli americké sily strategické vojenské ciele priamo v Iráne. Prezident Donald Trump označil konanie Teheránu za hlúpe porušenie dohody o prímerí. Iránska strana naopak tvrdí, že incidenty nie sú agresiou, ale legitímnym uplatňovaním vlastných pravidiel vo vodách, ktoré spravuje.
Čo je dôležité
- Odvetné útoky: Americké letectvo zničilo iránske sklady rakiet, dronov a pobrežné radarové stanovištia.
- Napadnutá loď: Terčom iránskeho dronu sa stala nákladná loď M/V Ever Lovely plaviaca sa pod singapurskou vlajkou.
- Porušenie prímeria: Washington obviňuje Teherán z nevyprovokovanej agresie a ohrozenia kľúčových svetových obchodných trás.
- Postoj Iránu: Iránski predstavitelia tvrdia, že prieliv riadia oni a Spojené štáty si nemajú zamieňať kontrolu s eskaláciou.
Odveta za útok na obchodnej trase
Kľúčový obchodný uzol na Blízkom východe opäť zažíva horúce chvíle. Americké Centrálne velenie (CENTCOM) potvrdilo, že Spojené štáty podnikli cielené vojenské údery na iránskom území. Terčom leteckých útokov sa stali predovšetkým iránske sklady rakiet, bezpilotných lietadiel a dôležité pobrežné radarové stanovištia.
Išlo o priamu vojenskú reakciu na štvrtkový incident, pri ktorom bol na nákladnú loď M/V Ever Lovely zaútočené dronom. K zásahu lode plaviacej sa pod singapurskou vlajkou došlo vo chvíli, keď už opustila Hormuzský prieliv a plavila sa popri pobreží Ománu. Plavidlo našťastie neutrpelo fatálne škody a mohlo pokračovať vo svojej plavbe.
CENTCOM označilo konanie Teheránu za „nevyprovokovanú agresiu“, ktorá nielenže porušila dohodu o prímerí medzi Washingtonom a Teheránom, ale zásadne narušila slobodu plavby v jednom z najvýznamnejších svetových obchodných koridorov.
Trump hovorí o hlúpom porušení dohody
Americký prezident Donald Trump bol o situácii od začiatku informovaný a už pred samotnými odvetnými útokmi naznačil rázny postup. Podľa jeho slov Irán podnikol v prielive najmenej štyri dronové útoky na lode, pričom americkým silám sa podarilo tri z týchto bezpilotných lietadiel úspešne zostreliť.
„Je zrejmé, že ide o hlúpe porušenie našej dohody o prímerí.“
vyjadril sa Trump prostredníctvom svojej platformy Truth Social. V Bielom dome pred novinármi neskrýval nespokojnosť s konaním Teheránu, aj napriek tomu, že predtým hovoril o dobrom priebehu vzájomných rokovaní. Svoj postoj zhrnul strohým konštatovaním, že zástupcovia iránskeho režimu „sú takí trochu iní“.
Irán to vníma ako riadenie, nie eskaláciu
Na americké vojenské údery a obvinenia rýchlo zareagovala aj iránska strana. Predseda výboru iránskeho parlamentu pre národnú bezpečnosť Ebráhím Azízí odmietol americkú interpretáciu udalostí a prezidentovi USA poslal cez sociálne siete jasný odkaz.
„Hormuzský prieliv spravuje Irán, preto rešpektujte pravidlá a nezamieňajte si kontrolu s eskaláciou. Nie je to porušenie prímeria, ale jeho riadenie.“
vyhlásil Azízí. Vzájomné napätie tak po najnovších vojenských krokoch opäť naberá na obrátkach. Americké ozbrojené sily však vo svojom vyhlásení ubezpečili, že nepoľavia a budú naďalej aktívne podporovať ochranu všetkých obchodných lodí, ktoré cez tento strategický prieliv prechádzajú.