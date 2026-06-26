Obchodná vojna medzi Spojenými štátmi a Európou môže opäť eskalovať. Americký prezident Donald Trump najnovšie pohrozil uvalením 100-percentných ciel na všetok tovar z krajín, ktoré sa rozhodnú zdaniť americké digitálne giganty. Európska únia však varuje, že ak Washington svoje hrozby naplní, Brusel je pripravený okamžite a tvrdo reagovať.
Čo je dôležité
- Radikálne clá: Donald Trump hrozí 100-percentným zdanením tovaru z krajín, ktoré zavedú digitálnu daň pre americké firmy.
- Reakcia Bruselu: Európska únia sľubuje v prípade uvalenia ciel rýchlu a rozhodnú odvetu na ochranu svojich práv.
- Spravodlivé zdanenie: Podľa európskych úradov nie je digitálna daň diskriminačná a platí pre všetky veľké korporácie rovnako.
- Nová dohoda: Diplomatický konflikt prichádza tesne pred 4. júlom, keď má začať platiť nová obchodná dohoda medzi EÚ a USA.
Koniec doterajších zmlúv
Americký prezident Donald Trump prichádza s ďalším nekompromisným krokom v oblasti medzinárodného obchodu. Cieľom jeho najnovšieho varovania sú štáty, predovšetkým tie európske, ktoré uvažujú o zavedení takzvanej dane z digitálnych služieb. Tá by mala podľa pôvodných plánov zasiahnuť primárne veľké technologické korporácie zarábajúce na európskych trhoch.
Podľa Trumpa by nové 100-percentné clo automaticky nahradilo všetky doterajšie obchodné zmluvy so Spojenými štátmi. Šéf Bieleho domu dlhodobo vystupuje proti snahám iných štátov zdaňovať alebo prísnejšie regulovať americké technologické giganty, pričom tvrdí, že takéto opatrenia sú cielene namierené proti americkým záujmom a firmám.
Európa sľubuje tvrdú odvetu
Európska únia nenechala na seba s odpoveďou dlho čakať. Brusel odmieta akékoľvek zastrašovanie a deklaruje pripravenosť chrániť svoje ekonomické záujmy a suverenitu. Hovorca Európskej komisie Olof Gill vysvetlil, že pripravovaná digitálna daň v žiadnom prípade nie je diskriminačná, pretože sa bude vzťahovať rovnako na všetky veľké nadnárodné spoločnosti, bez ohľadu na to, z akej krajiny pochádzajú.
„Ak sa tak stane, EÚ bude reagovať rýchlo a rozhodne, aby ochránila svoje práva a regulačnú autonómiu.“
odkázal rázne Gill do Washingtonu na margo colných hrozieb.
Napätie pred dôležitým termínom
Najnovšia hrozba zo strany Spojených štátov prichádza v mimoriadne citlivom období. Už 4. júla majú totiž USA a Európska únia začať uplatňovať úplne novú obchodnú dohodu. Tento kľúčový dokument stanovuje zavedenie ciel vo výške 15 percent na väčšinu vývozu z európskeho bloku na americký trh. Otvorený spor o digitálnu daň tak môže výrazne narušiť krehké obchodné vzťahy medzi oboma ekonomickými veľmocami tesne pred spustením nových pravidiel.