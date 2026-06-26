Spojené štáty dočasne ustupujú od tvrdej politiky a na štyri mesiace rušia viaceré ekonomické sankcie voči Venezuele. Washington tak reaguje na katastrofálne následky dvojitého zemetrasenia, ktoré v krajine po sebe zanechalo bezmála tisíc mŕtvych a zdevastovanú infraštruktúru. Uvoľnenie opatrení má otvoriť dvere medzinárodným záchranným tímom, medzi ktorými nebude chýbať ani výprava zo Slovenska.
Čo je dôležité
- Pozastavenie sankcií: Americká vláda dočasne zrušila obmedzenia, aby umožnila plynulý prísun humanitárnej pomoci do zasiahnutej krajiny.
- Tragická bilancia: Dvojité zemetrasenie si podľa aktualizovaných údajov vyžiadalo už 920 obetí a vyše 3 300 zranených.
- Globálna solidarita: Do záchranných operácií sa zapájajú tímy z celého sveta, pričom svojich záchranárov posiela aj Slovensko.
- Nové vzťahy: Ochota pomôcť prichádza v čase politického odmäku po tom, čo bol v januári americkými silami zajatý Nicolás Maduro.
Záchrana životov dostala prednosť
Kataklizma, ktorá zasiahla Venezuelu, prinútila Spojené štáty prehodnotiť svoj prísny ekonomický postoj. Americké ministerstvo financií vo štvrtok večer oficiálne vydalo povolenie, ktorým na štyri mesiace ruší sériu doterajších sankcií. Primárnym cieľom tohto kroku je kriticky dôležité uľahčenie záchranných a humanitárnych operácií v štáte, ktorý bojuje s masívnymi následkami prírodného živlu.
„Všetky transakcie súvisiace s humanitárnou pomocou po zemetraseniach vo Venezuele sú povolené.“
uviedlo ministerstvo v oficiálnom vyhlásení s tým, že výnimka bude platiť minimálne do 23. októbra.
Svet posiela tímy, pridajú sa aj Slováci
Do Venezuely, kde žije takmer 30 miliónov ľudí a ktorej ekonomika je už roky zdecimovaná ťažkou krízou, tak okamžite začala prúdiť medzinárodná podpora. Podľa informácií Úradu OSN pre humanitárne záležitosti (OCHA) už priamo na mieste operujú špecializované záchranné tímy z Čile, Kolumbie, Mexika, Salvádora, Švajčiarska, Talianska a zo samotných Spojených štátov.
Zoznam pomáhajúcich krajín sa neustále rozrastá. Ďalšie expertné skupiny aktuálne vysielajú európske aj arabské štáty. Svoju solidaritu v týchto mimoriadne ťažkých chvíľach preukáže aj Slovensko, ktoré svoj záchranný tím vyšle do zničenej oblasti už počas tohto víkendu.
Zničené mestá a pád starého režimu
Humanitárna kríza prichádza len niekoľko mesiacov po zásadnom politickom zlome. Washington dlhé roky udržiaval na krajinu obrovský tlak pre nezákonné aktivity ľavicovej vlády bývalého prezidenta Nicolása Madura, ktorého vinil z narkoterorizmu. Situácia sa však radikálne zmenila v januári tohto roka, kedy americké sily Madura priamo zajali, čo následne viedlo k výraznému zlepšeniu vzťahov s Caracasom.
Krajina sa teraz musí sústrediť na prežitie. Dve ničivé zemetrasenia o sile 7,2 a 7,5 magnitúdy udreli v noci na štvrtok. Otrasy napáchali katastrofálne škody najmä v severnom štáte La Guaira a v pobrežnej oblasti severne od hlavného mesta. Neďaleko samotného epicentra v meste Morón, v štáte Carabobo, sa zrútili desiatky domov a obyvatelia tam zostali úplne odrezaní od dodávok vody a elektriny. Oficiálna bilancia tragédie hovorí momentálne o 920 obetiach a približne 3 360 zranených.