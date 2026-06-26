Bývalý veliteľ ruskej prieskumnej jednotky Alexandr Lunin šokoval zverejnením videa, v ktorom dáva ultimátum priamo prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Žiada o stretnutie v priamom prenose, na ktorom chce odhaliť šokujúcu pravdu o mučení a korupcii v ruskej armáde. Ak Kremeľ túto výzvu odmietne, varuje pred ozbrojenou vzburou vojakov. Jeho naliehavý odkaz už videli milióny ľudí a zareagoval naň aj samotný Kremeľ.
Čo je dôležité
- Ultimátum prezidentovi: Bývalý veliteľ Alexandr Lunin žiada živé vysielanie s Vladimirom Putinom, inak hrozí, že armáda obráti zbrane proti Kremľu.
- Odhalenie pomerov: Chce poukázať na mučenie vojakov, samovražedné rozkazy a vydieranie zo strany ruských veliteľov.
- Masívny dosah: Video zverejnené na Instagrame už prekročilo hranicu 10 miliónov zhliadnutí.
- Reakcia Kremľa: Hovorca Dmitrij Peskov existenciu videa potvrdil, no označil jeho formulácie za zvláštne a vyžadujúce si overenie.
Hrozba zbraňami a odkaz od silových zložiek
Bývalý veliteľ prieskumnej jednotky v dobrovoľníckom prápore Sudoplatov, 39-ročný Alexandr Lunin, vyvolal v Rusku mimoriadny rozruch. Prostredníctvom sociálnych sietí žiada o bezprostredné stretnutie s prezidentom Vladimirom Putinom priamo v Kremli. Cieľom tohto stretnutia má byť odhalenie absolútnej pravdy o katastrofálnej situácii v ruskej armáde.
Podľa Luninových slov jeho verejnej výzve predchádzali stretnutia s vysokopostavenými predstaviteľmi ministerstva obrany a silových zložiek, ktoré prebehli 24. júna. Tí ho údajne sami požiadali, aby prezidentovi sprostredkoval ich odkaz. Kontaktovali ho po tom, čo získali informácie, že ruský líder údajne videl niektoré z jeho predchádzajúcich kritických videí.
„Ak čoskoro neprídem do Kremľa a nebudem s vami hovoriť naživo, armáda obráti svoje zbrane proti Kremľu.“
Odkázal Lunin v mimoriadne ostrom videu, ktoré na sociálnych sieťach naberá na obrovskej popularite.
Mučenie a úplatky na fronte
Vo zverejnenom materiáli bývalý vojak, ktorý sa zúčastnil na invázii na Ukrajinu a utrpel zranenia, opisuje hrôzostrašné pomery na fronte. Ruskí vojaci sú podľa jeho svedectiev vystavení brutálnemu násiliu a mučeniu priamo zo strany vlastných veliteľov. Deje sa tak najmä v prípadoch, keď odmietnu plniť nezmyselné a samovražedné rozkazy.
Šokujúco vyznievajú aj obvinenia z rozsiahlej korupcie, kedy niektorí vojaci musia z donútenia odvádzať časť svojho platu svojim nadriadeným. Lunin chce prezidentovi predostrieť aj fakty o svojvoľnom konaní úradov voči veteránom vojny na Ukrajine a bežným občanom. Nezávislý ruský server Agentstvo informoval, že Lunin prevádzkuje vlastný kanál, kam mu zúfalí vojaci posielajú zábery z bojiska.
„Dostávam veľa správ, videozáznamov. Bojím sa ich dokonca zverejňovať, pretože ide o desivé zábery. Rozhodol som sa obrátiť na Putina, aby som mu to ukázal osobne a mohol sa s ním rozprávať.“
Objasnil svoje pohnútky bývalý vojak, ktorého mesačný dôchodok vojnového veterána s trvalými následkami dosahuje len približne 4500 rubľov, čo je v prepočte asi 50 eur.
Kremeľ zatiaľ vyčkáva
Na výbušné vyjadrenia už musela reagovať aj oficiálna štátna moc. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov potvrdil, že prezidentská kancelária o existencii videa od bývalého vojaka z Voronežskej oblasti vie. Zatiaľ sa s ním však detailne neoboznámila a k veci sa odmietol rozsiahlejšie vyjadriť. Poznamenal len, že ide o pomerne zvláštne formulácie, ktoré si úrady musia najprv dôkladne overiť.
Samotný Lunin, ktorý v minulosti používal priezvisko Pustovalov, sa v armáde pohybuje od svojich 19 rokov a prešiel viacerými konfliktmi. Počas aktuálnej vojny sa vypracoval zo strelca až na veliteľa. Jeho kariéra sa však náhle skončila v roku 2025, keď bol vyradený z útvaru BARS pre verejnú kritiku velenia za vyslanie vojakov do akcie bez automatických zbraní.