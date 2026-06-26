V obci Richnava v okrese Gelnica sa v piatok odohrala obrovská tragédia. Z rieky Hornád vytiahli len sedemročné dievčatko bez známok života. Privolaným záchranárom sa ho už, žiaľ, nepodarilo oživiť. Polícia okolnosti nešťastia vyšetruje a apeluje na rodičov, aby v letných horúčavách nespúšťali svoje deti pri vode z očí.
Čo je dôležité
- Miesto tragédie: K nešťastiu došlo v piatok pri moste v obci Richnava.
- Obeť: Z rieky vytiahli sedemročné dievča, ktoré sa už nepodarilo oživiť.
- Vyšetrovanie: Prípadom a okolnosťami utopenia sa intenzívne zaoberá polícia.
- Výzva úradov: Polícia varuje rodičov pred nebezpečenstvom a žiada neustály dohľad nad deťmi.
Záchranári už nedokázali pomôcť
Piatkové popoludnie prinieslo do obce Richnava v okrese Gelnica zdrvujúcu správu. Z vôd rieky Hornád neďaleko miestneho mosta vytiahli len sedemročné dievča. Napriek obrovskej snahe a okamžitému zásahu sa už dieťa nepodarilo zachrániť a oživiť.
Na miesto tragédie okamžite dorazili bezpečnostné zložky, ktoré priestor zabezpečili. Presné príčiny a okolnosti, za akých sa dieťa do divokej rieky dostalo, sú momentálne predmetom intenzívneho vyšetrovania košickej krajskej polície.
„Policajti sú na mieste a okolnosti tejto tragickej udalosti preverujú.“
potvrdili strážcovia zákona bezprostredne po udalosti.
Dôrazné varovanie pre rodičov
Tragédia na východnom Slovensku slúži ako mimoriadne bolestivé memento pre všetkých dospelých. Polícia v tejto súvislosti dôrazne apeluje na rodičov, aby mali svoje deti v blízkosti vodných plôch a tokov pod neustálym dohľadom.
Strážcovia zákona pripomínajú, že najmä počas aktuálnych horúcich letných dní je voda pre maloletých obrovským lákadlom, no bez dozoru sa môže v zlomku sekundy zmeniť na smrteľné riziko.