Záchranári v Západných Tatrách majú za sebou rozsiahlu pátraciu akciu so šťastným koncom. Po 19-ročnom poľskom turistovi, ktorý sa rodine prestal ozývať z náročného vysokohorského terénu, pátrali pozemné jednotky, letka ministerstva vnútra aj drony. Prípad, ktorý spočiatku vyzeral hrozivo, rozuzlil napokon samotný mladík.
Čo je dôležité
- Prerušenie kontaktu: 19-ročný Poliak sa naposledy ozval rodine vo štvrtok dopoludnia z oblasti Troch kôp.
- Nájdené auto: Vozidlo nezvestného turistu objavili záchranári odstavené pri horskej chate neďaleko Zuberca.
- Nasadenie techniky: Do pátrania sa zapojili vrtuľník, drony aj policajní pátrači analyzujúci lokalizačné údaje.
- Šťastný koniec: Turista v poobedňajších hodinách chytil signál, rodine aj záchranárom oznámil, že je v poriadku.
Zdieľal polohu a odmlčal sa
Prosba o pomoc prišla na dispečing Horskej záchrannej služby (HZS) v piatok dopoludnia prostredníctvom poľských kolegov zo záchranárskej organizácie TOPR. Rodina hľadala svojho 19-ročného syna, ktorý s nimi stratil kontakt ešte vo štvrtok okolo desiatej hodiny ráno.
Jeho posledná známa stopa viedla do Západných Tatier. Mladík rodine odoslal svoju presnú polohu spod exponovaného vrcholu Tri kopy. Odvtedy sa prestal ozývať a jeho mobilný telefón zostal pre nedostupnosť signálu úplne hluchý. Prvotná obhliadka parkovísk priniesla rýchly výsledok – auto nezvestného sa podarilo lokalizovať pri horskej chate neďaleko obce Zuberec.
Vrtuľník aj drony v akcii
Záchranári po náleze vozidla nenechali nič na náhodu a okamžite spustili masívnu pátraciu akciu, do ktorej sa zapojili viaceré zložky a moderná technika.
„Vytypovaná oblasť bola prepátravaná záchranármi HZS zo Zverovky, a to aj zo vzduchu za súčinnosti Letky Ministerstva vnútra SR, a takisto bol do pátrania zapojený aj pilot dronu. O spoluprácu pri zisťovaní prevádzkových a lokalizačných údajov bolo požiadané Ústredné operačné stredisko operačného odboru Prezídia Policajného zboru.“
priblížila rozsah operácie Horská záchranná služba. Do terénu vyrazili profesionáli, ktorí prehľadávali široké a náročné okolie vytypovanej lokality.
Nečakané rozuzlenie
Rozsiahle pátranie nakoniec ukončil samotný stratený turista. V poobedňajších hodinách sa mu podarilo zísť, respektíve dostať sa do oblasti, ktorá bola pokrytá mobilným signálom.
Mladík sa následne skontaktoval nielen s vystrašenou rodinou, ale aj priamo s operačným strediskom HZS. Záchranárom potvrdil, že je v úplnom poriadku, nemá žiadne zranenia a ich pomoc vôbec nepotrebuje. Všetky nasadené zložky tak mohli pátraciu akciu v Západných Tatrách úspešne a s úľavou odvolať.