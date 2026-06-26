Zomrel bývalý ruský minister obrany a dlhoročný blízky spojenec Vladimira Putina. Sergej Ivanov, ktorý stál na čele rezortu obrany aj počas druhej vojny v Čečensku a svojho času bol považovaný za najpravdepodobnejšieho nástupcu samotného prezidenta, skonal vo veku 73 rokov. Presné príčiny jeho smrti Kremeľ nateraz tají.
Čo je dôležité
- Koniec dlhoročnej kariéry: Bývalý ruský minister obrany Sergej Ivanov zomrel vo veku 73 rokov.
- Boj o Kremeľ: V roku 2008 bol hlavným favoritom na post prezidenta, no Vladimir Putin si nakoniec vybral Dmitrija Medvedeva.
- Tvrdý postup v Čečensku: Ivanov viedol ruskú armádu v čase krvavého potlačenia snáh kaukazského regiónu o nezávislosť.
- Sankčný zoznam: Za podporu agresie voči Ukrajine na neho uvalili prísne sankcie Spojené štáty aj Európska únia.
Od spoločnej minulosti v KGB k armáde
O úmrtí jedného zo svojich najznámejších predstaviteľov informoval v piatok priamo Kremeľ. Oficiálne vyhlásenie však nešpecifikovalo príčiny úmrtia ani žiadne ďalšie detaily týkajúce sa posledných chvíľ 73-ročného politika. Súčasný ruský prezident Vladimir Putin podľa vyhlásenia už zaslal pozostalým oficiálny kondolenčný list.
S Ivanovom ho spájala dlhá a mimoriadne úzka minulosť. Obaja boli kedysi kolegami v sovietskej tajnej službe KGB. Práve táto silná väzba zohrala kľúčovú rolu pri jeho mocenskom vzostupe. Putin si ho do vlády vybral v roku 2001, keď ho priamo vymenoval za ministra obrany. V tejto strategickej funkcii zotrval až do roku 2007, pričom z pozície sily riadil vojenské operácie počas druhej vojny v Čečensku a podieľal sa na potlačení tamojších snáh o nezávislosť.
Zahodená šanca na post prezidenta
Najbližšie k absolútnemu mocenskému vrcholu a vedeniu celej krajiny mal Sergej Ivanov v roku 2008. Keďže Vladimir Putin pre ústavné obmedzenia počtu mandátov nemohol kandidovať na tretie funkčné obdobie za sebou a musel sa presunúť na post premiéra, Ivanov bol všeobecne považovaný za jeho najpravdepodobnejšieho a vopred určeného nástupcu v prezidentskom kresle.
Ruský líder si to však na poslednú chvíľu rozmyslel a moc odovzdal inému dlhoročnému spojencovi – Dmitrijovi Medvedevovi. Ten mu prezidentovanie postrážil až do jeho opätovného návratu v roku 2012.
„Putin vyradil Ivanova z hry, pretože ho považoval za príliš ambiciózneho a obával sa, že by sa po nástupe do funkcie nechcel prezidentského úradu vzdať.“
vysvetľovali vtedy tento nečakaný politický ťah mnohí medzinárodní aj ruskí analytici, ktorí podrobne sledovali zákulisné boje o moc.
Pomalý ústup z pozícií a západné sankcie
Po nevydarenej prezidentskej kandidatúre začal Ivanovov vplyv postupne slabnúť, hoci v najvyšších štruktúrach štátu zotrval. V rokoch 2007 až 2011 pôsobil ako podpredseda ruskej vlády a následne celých päť rokov viedol prezidentskú kanceláriu.
V roku 2016 ho Putin vymenoval za osobitného splnomocnenca prezidenta pre ochranu životného prostredia a dopravu. Tento post bol už vnímaný skôr ako čestná trafika bez výraznejšieho politického vplyvu pred odchodom z aktívnej služby. Začiatkom aktuálneho roka Ivanov aj z tejto funkcie odstúpil. Rovnako ako ďalší vysokopostavení predstavitelia ruského režimu, aj on čelil po vojenskej agresii voči Ukrajine tvrdým medzinárodným sankciám zo strany Spojených štátov a Európskej únie.