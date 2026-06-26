Dopravu v hlavnom meste skomplikovala mimoriadna udalosť. Na Tomášikovej ulici v Bratislave, neďaleko železničnej stanice Nové Mesto, sa vykoľajila električka, ktorá zablokovala dva jazdné pruhy. Hoci sa nehoda zaobišla bez zranení, vodiči aj cestujúci mestskou hromadnou dopravou sa musia pripraviť na dopravné obmedzenia a zmenené trasy.
Čo je dôležité
- Miesto nehody: K vykoľajeniu električky došlo na Tomášikovej ulici pri železničnej stanici Nové Mesto.
- Dopravné obmedzenia: Vozidlo zasahuje do dvoch jazdných pruhov, autá sú presmerované do protismeru.
- Zmeny v MHD: Linka číslo 4 je odklonená do Depa Jurajov dvor, v úseku funguje náhradná autobusová doprava X4.
- Bez zranení: Udalosť si nevyžiadala žiadne zranenia cestujúcich ani iných účastníkov premávky.
Električka blokuje plynulý prejazd
Mimoriadna udalosť paralyzovala premávku v dôležitom bratislavskom uzle. Na Tomášikovej ulici v blízkosti železničnej stanice Nové Mesto sa z koľají vykoľajila súprava električky. Ťažké vozidlo po nehode zostalo skrížené tak, že zasahuje až do dvoch jazdných pruhov. Záchranné zložky potvrdili, že udalosť sa našťastie zaobišla bez akýchkoľvek zranení.
V súvislosti s odstraňovaním následkov nehody upozorňuje Polícia Bratislavského kraja na výrazné zdržania v doprave, pričom odhadovaný čas obmedzení sú približne dve hodiny.
„Premávka je v tomto úseku obmedzená a presmerovaná do protismernej časti vozovky. Vodičov v tejto súvislosti vyzývame, aby na prejazd využili alternatívnu trasu.“
uviedli strážcovia zákona, ktorí na mieste regulujú plynulosť cestnej premávky.
Náhradné autobusy a odklonené linky
Kolízia sa okamžite a výrazne dotkla aj grafikonu mestskej hromadnej dopravy. Dopravný podnik Bratislava musel pristúpiť k operatívnym zmenám. Z dôvodu neprejazdnej trate je premávka frekventovanej linky číslo 4 za zastávkou Kuchajda dočasne presmerovaná priamo do Depa Jurajov dvor.
Na zabezpečenie mobility cestujúcich bola nasadená náhradná autobusová doprava s označením X4, ktorá kyvadlovo premáva v úseku Stanica Nové Mesto – Miestny úrad Nové Mesto.
„Za vzniknutú nepríjemnú situáciu spojenú s prerušením a meškaním vozidiel sa ospravedlňujeme.“
odkázal mestský dopravca cestujúcej verejnosti a požiadal o trpezlivosť pri ceste týmto dopravným uzlom.