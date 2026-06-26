Slovensko čelí historicky bezprecedentnej vlne horúčav, ktorá s najväčšou pravdepodobnosťou prepíše doterajšie meteorologické tabuľky. Odborníci očakávajú, že teploty v najbližších dňoch pokoria magickú hranicu 40 stupňov Celzia a môžu dokonca zlomiť absolútny národný rekord z roku 2007. Zdravotníci v tejto súvislosti vydávajú naliehavé varovania pred život ohrozujúcimi kolapsami a vyzývajú k maximálnej opatrnosti.
Čo je dôležité
- Ohrozený rekord: Absolútne teplotné maximum 40,3 stupňa Celzia z roku 2007 môže byť v najbližších dňoch prekonané.
- Extrémny pondelok: Vlna horúčav by mala vyvrcholiť začiatkom budúceho týždňa, pričom teploty môžu atakovať až 41 stupňov.
- Zrušené doterajšie maximá: Júnový rekord 38,8 stupňa Celzia bude pokorený takmer s istotou.
- Riziko pre zdravie: Úrady varujú pred úpalom a vážnymi kolapsami, extrémne teploty predstavujú riziko najmä pre zraniteľné skupiny.
Historické maximá na spadnutie
Nad Slovensko prúdi mimoriadne teplý, pôvodom tropický vzduch. Ten sa podľa meteorológov postará o situáciu, aká na našom území nemá v histórii moderných meraní od roku 1871 obdobu. Doterajší absolútny teplotný rekord, ktorý bol zaznamenaný v Hurbanove v júli 2007 s hodnotou 40,3 stupňa Celzia, sa otriasa v základoch.
Odborníci zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) predpovedajú, že maximálne denné teploty budú na viacerých miestach bez problémov prekračovať 35 stupňov. V najteplejších oblastiach južného Slovenska sa môžu udržať nad štyridsiatkou aj niekoľko dní po sebe. V pondelok, kedy by mala vlna vyvrcholiť, môžu teplomery ukázať dokonca až 41 stupňov Celzia.
Krátke noci nedovolia krajine vychladnúť
Záťaž na ľudský organizmus a prírodu bude o to extrémnejšia, že prostredie nebude mať čas na regeneráciu. Kombinácia dlhých slnečných dní a veľmi krátkych nocí spôsobí, že vzduch zostane prehriaty aj po západe slnka.
„Táto vlna horúčav bude veľmi intenzívna, a to aj preto, že noci sú teraz najkratšie v roku a vysoké budú postupne aj nočné minimá. Súčasne je počas dňa veľa času na ohrev už bez tak veľmi teplého vzduchu.“
vysvetľujú analytici zo SHMÚ. Dodávajú tiež, že pri slnečnom počasí a slabom vetre bývajú skutočné teplotné maximá často ešte o niečo vyššie, než predpokladajú samotné počítačové modely.
Zdravotníci bijú na poplach
S extrémnymi horúčavami prichádza obrovská záťaž pre ľudský organizmus. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upozorňuje, že v ohrození sú najmä deti, seniori, tehotné ženy a ľudia trpiaci chronickými srdcovo-cievnymi či dýchacími ochoreniami.
„Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie – zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť či zvracanie. Extrémnym prípadom sú vážne kolapsové stavy, ktoré môžu viesť za určitých podmienok až k prípadným úmrtiam.“
dvíhajú varovný prst hygienici z ÚVZ SR. Základným pravidlom prežitia v týchto podmienkach je dôsledný pitný režim, ktorý je nutné dodržiavať aj vtedy, keď človek necíti smäd. Lekári a záchranári tiež radia obmedziť fyzickú aktivitu, nosiť vzdušné oblečenie a vyhýbať sa priamemu slnku. Zvláštny apel patrí majiteľom domácich zvierat a rodičom – ponechanie detí či zvierat v zaparkovaných vozidlách sa môže v týchto dňoch skončiť fatálne. Sprievodným javom aktuálnych podmienok je navyše extrémne riziko vzniku ničivých požiarov v prírode.