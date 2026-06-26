Zdrvujúca bilancia po dvojitom zemetrasení vo Venezuele tragicky narastá. Počet potvrdených obetí sa v priebehu pár hodín zdvojnásobil, no podľa odborných odhadov môže konečné číslo obetí presiahnuť hrozivú hranicu desaťtisíc. Zatiaľ čo záchranári v ruinách neúnavne pátrajú po preživších, zoznamy nezvestných už evidujú desaťtisíce mien a najviac zasiahnuté regióny bojujú s kolapsom základnej infraštruktúry.
Čo je dôležité
- Prudký nárast obetí: Oficiálne úrady evidujú už 589 mŕtvych a približne 3 000 zranených.
- Zničené regióny: Najväčšie škody hlásia zo štátu La Guaira a z pobrežnej oblasti severne od Caracasu.
- Mrazivé odhady: Americká geologická služba varuje, že počet mŕtvych môže prekročiť desaťtisíc.
- Desaťtisíce nezvestných: Na špeciálnej webovej stránke pátrajú príbuzní po takmer 50-tisíc ľuďoch.
Tragická bilancia sa zdvojnásobila
Kataklizma, ktorá zasiahla Venezuelu v noci na štvrtok, za sebou zanecháva spúšť obrovských rozmerov. Dve bezprostredne po sebe nasledujúce zemetrasenia s magnitúdou 7,2 a 7,5 patria k najsilnejším, aké krajina zažila za posledných viac než sto rokov.
Dočasná venezuelská prezidentka Delcy Rodríguezová v piatok vystúpila s mimoriadne smutnou správou. Počet potvrdených obetí sa podľa nej vyšplhal na 589, čím sa predchádzajúca bilancia viac ako zdvojnásobila. Zranenia utrpelo ďalších približne 3 000 ľudí. Napriek obrovskej skaze úrady evidujú aj desiatky úspešných záchranných akcií, pri ktorých sa podarilo vytiahnuť ľudí z trosiek živých.
Záchranári bojujú s časom aj kolapsom
Zemetrasenie udrelo najtvrdšie na severe krajiny. Medzi najviac zdevastované oblasti patrí štát La Guaira a pobrežný pás severne od metropoly Caracas. Epicentrum samotného živlu sa nachádzalo neďaleko mesta Morón v štáte Carabobo, kde sa masívne zrútili obytné domy a preživší obyvatelia zostali úplne odrezaní od dodávok pitnej vody a elektrickej energie.
„Zachránime ľudí, ktorí uviazli. Neúnavne na tom pracujeme.“
vyhlásila Rodríguezová a ubezpečila verejnosť, že záchranné zložky robia v zničených mestách maximum.
Desivé prognózy pre Venezuelu
Skutočný rozsah humanitárnej katastrofy však môže byť oveľa horší, než naznačujú aktuálne oficiálne čísla. Americká geologická služba vydala mrazivý odhad, podľa ktorého by sa konečný počet obetí mohol vyšplhať až na viac ako 10-tisíc.
Zúfalstvo v krajine podčiarkuje aj fakt, že na špeciálnej webovej stránke vytvorenej pre hľadanie nezvestných osôb sa hromadí obrovské množstvo mien. Aktuálne je na zozname takmer 50-tisíc ľudí, ktorých osud po ničivom dvojitom údere zatiaľ zostáva neznámy.