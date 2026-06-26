Ruské úrady na anektovanom Kryme siahli po radikálnom kroku a oficiálne vyhlásili mimoriadnu situáciu. Polostrov sa totiž pod ťarchou čoraz intenzívnejších ukrajinských vzdušných útokov zmieta vo vážnej kríze. Obyvatelia čelia častým výpadkom elektrickej energie a kritickému nedostatku paliva. Moskvou dosadené vedenie priznáva, že región prechádza mimoriadne náročným obdobím, no presný plán riešenia zatiaľ verejnosti nepredstavilo.
Čo je dôležité
- Vyhlásenie núdze: Úrady na anektovanom Kryme a v meste Sevastopol oficiálne vyhlásili mimoriadnu situáciu.
- Dôvod krízy: Opatrenie je reakciou na zintenzívnenie ukrajinských vzdušných útokov na vojenskú a logistickú infraštruktúru.
- Dopady na obyvateľov: Polostrov dlhodobo sužuje akútny nedostatok pohonných látok a rozsiahle výpadky elektriny.
- Postoj Kyjeva: Ukrajina označuje svoje útoky za adekvátnu a férovú odpoveď na ruské bombardovanie ukrajinskej civilnej infraštruktúry.
Mimoriadny stav pre celý polostrov
Zhoršujúca sa bezpečnostná a ekonomická situácia prinútila vedenie Krymu k ráznej reakcii. Moskvou dosadený gubernátor Sergej Aksionov v piatok potvrdil, že úrady museli pristúpiť k mimoriadnym legislatívnym opatreniam, aby dokázali udržať v chode aspoň základné funkcie štátu a zásobovania.
„Bolo prijaté rozhodnutie... podpísať dekréty vyhlasujúce mimoriadnu situáciu na regionálnej úrovni v Krymskej republike a v meste Sevastopol.“
uviedol Aksionov. Tento právny rámec má podľa neho umožniť úradom čo najrýchlejšie riešiť krízové úlohy, ktoré bezprostredne súvisia so zabezpečením stabilného fungovania všetkých kritických oblastí a s poskytovaním základných služieb pre bežné obyvateľstvo.
Tma a prázdne čerpacie stanice
Vyhláseniu mimoriadneho stavu predchádzalo citeľné zhoršenie životnej úrovne na polostrove. Krym v poslednom období bojuje s fatálnym nedostatkom paliva, čo paralyzuje nielen dopravu, ale aj logistiku. Pridávajú sa k tomu časté a rozsiahle výpadky dodávok elektrickej energie.
Gubernátor Aksionov už vo štvrtok otvorene priznal, že Krym je aktuálne vystavený „náročnému obdobiu“ a situáciu so zásobami pohonných hmôt označil za mimoriadne zložitú.
„Nemôžem presne povedať, ako dlho to potrvá, ani nemôžem verejne oznámiť konkrétny akčný plán. Avšak prijímame kroky.“
dodal zástupca ruskej moci, čím len potvrdil neistotu, ktorá v regióne aktuálne vládne.
Férová odpoveď Kyjeva
Príčinou kolabujúcej infraštruktúry sú presne cielené ukrajinské útoky. Tie sa nesústreďujú len na samotný polostrov, ale masívne zasahujú aj infraštruktúrne a logistické uzly v južnom Rusku, cez ktoré je Krym primárne zásobovaný.
Ukrajina sa k týmto strategickým úderom stavia jednoznačne. Kyjev opakovane tvrdí, že ničenie ruských zásobovacích trás a vojenských cieľov je výlučne „férovou odpoveďou“ na takmer každodenné ruské raketové a dronové útoky, ktoré cielene likvidujú ukrajinskú civilnú a energetickú infraštruktúru.