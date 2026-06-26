Rusko uisťuje verejnosť, že má pre svoj domáci trh zabezpečené dostatočné zásoby paliva, no napriek tomu zvažuje ďalšie radikálne opatrenia. Podpredseda vlády Alexandr Novak priznal, že na stole je dočasný zákaz exportu nafty. Kým úrady prepracúvajú logistiku a bojujú s umelo vyvolaným dopytom, vo viacerých oblastiach vrátane anektovaného Krymu už zavádzajú tvrdé obmedzenia na predaj pohonných látok. Situáciu výrazne komplikujú systematické útoky ukrajinských dronov na ruskú ropnú infraštruktúru.
Čo je dôležité
- Zvažovaný zákaz: Ruská vláda uvažuje o niekoľkomesačnom zákaze exportu nafty na zabezpečenie väčších domácich dodávok.
- Umelý dopyt: Znepokojenie na trhu vyhnalo dopyt po palivách o 20 až 30 percent vyššie, čo núti štát prepracovať logistiku.
- Priorita štátu: Hlavným cieľom aktuálnych opatrení je zabezpečiť dostatok paliva pre poľnohospodársky sektor počas zberu úrody.
- Tvrdé reštrikcie: Vo viacerých oblastiach platia obmedzenia predaja. Na anektovanom Kryme sa predaj paliva verejnosti úplne zastavil.
Nafta zostane zrejme doma
Podpredseda ruskej vlády Alexandr Novak sa snaží tlmiť obavy verejnosti a trvá na tom, že krajina akútnym nedostatkom netrpí. Zabezpečenie plynulých dodávok si však podľa neho vyžaduje neštandardné zásahy do medzinárodného obchodu. Do zoznamu zakázaných exportných artiklov, na ktorom už figuruje benzín a letecké palivo, by sa už čoskoro mohla pridať aj nafta.
„Máme prebytok nafty, takže na zvýšenie domácej ponuky a doplnenie zásob postačí niekoľko mesiacov.“
vysvetlil Novak uvažovaný krok s tým, že pracovná skupina už posudzuje detaily tohto obmedzenia. Zásadnou prioritou ruskej vlády v týchto dňoch je najmä ochrana kľúčových odvetví, pričom na prvom mieste je zaistenie dostatku pohonných látok pre poľnohospodársky sektor počas vrcholiaceho zberu úrody.
Umelý dopyt a reštart logistiky
Hoci úrady deklarujú dostatok zásob, neistota vyvolala na ruskom trhu paniku. Výsledkom je umelý nárast dopytu, ktorý poskočil o 20 až 30 percent. Ruská infraštruktúra na takýto nápor nebola pripravená, čo si vyžaduje okamžitú reakciu pri distribúcii.
„Logistické siete sa v súčasnosti reorganizujú tak, aby zodpovedali potrebám. Obnovenie rovnováhy na trhu potrebuje určitý čas.“
priznal ruský vicepremiér, ktorý apeluje na trpezlivosť, kým sa nové distribučné trasy a pravidlá neusadia.
Zásahy dronov si vyberajú svoju daň
Ubezpečovania z Moskvy ostro kontrastujú s realitou v regiónoch. Počas tohto týždňa už úrady zaviedli tvrdé obmedzenia na predaj pohonných látok vo viacerých oblastiach Ruskej federácie. Najdramatickejšia situácia je na anektovanom Kryme, kde od uplynulej nedele dokonca úplne zastavili predaj paliva pre širokú verejnosť.
Za narušením celého dodávateľského reťazca a nedostatkom paliva na čerpacích staniciach netreba hľadať len logistické zlyhania či paniku nakupujúcich. Zásadným faktorom, ktorý predchádzal aktuálnym reštrikciám, sú systematické a presné útoky ukrajinských dronov. Tie v uplynulých mesiacoch opakovane zasiahli a poškodili viaceré dôležité ruské ropné rafinérie a ďalšie kľúčové zariadenia palivovej infraštruktúry, z čoho sa ruský trh spamätáva dodnes.