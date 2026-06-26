Pápež Lev XIV. otvoril mimoriadne zasadnutie kardinálov vo Vatikáne silným apelom na svetových lídrov a celú spoločnosť. V čase globálnych napätí vyzval ľudstvo, aby pri riešení konfliktov nepoužívalo hrubú silu, ale inteligenciu a slobodnú vôľu. Krvavé vojny podľa hlavy katolíckej cirkvi nikdy nepožehná Boh a ľudia by sa v krízach nemali správať ako zvery.
Čo je dôležité
- Mimoriadne zhromaždenie: Vo Vatikáne sa stretlo 241-členné kolégium kardinálov na diskusii o globálnych výzvach.
- Odsúdenie násilia: Pápež Lev XIV. rázne odsúdil vojnové konflikty, ktoré podľa neho vážne zraňujú celú ľudskú rodinu.
- Výzva k ľudskosti: Hlava cirkvi apeluje na využívanie inteligencie a slobodnej vôle, namiesto správania sa ako zvery.
- Zjednocovanie cirkvi: Ide už o druhé mimoriadne stretnutie kardinálov od zvolenia súčasného pápeža v máji 2025.
Vojna nepatrí k ľudskosti
V priestoroch monumentálnej Baziliky sv. Petra vo Vatikáne sa začalo dôležité a mimoriadne stretnutie celého 241-členného kolégia kardinálov. Úvodná omša sa niesla vo vážnom duchu, pričom pápež Lev XIV. vo svojom príhovore priamo reflektoval na aktuálne medzinárodné napätia a konflikty, ktoré decimujú dnešný svet.
Hlava katolíckej cirkvi prítomným i širokej verejnosti pripomenula, že násilie a krviprelievanie zanechávajú na ľudskej rodine hlboké rany.
„Vojna nikdy nie je hodná ľudskosti a nikdy nie je požehnaná Bohom.“
zdôraznil Lev XIV. a rázne tak odmietol akékoľvek ospravedlňovanie ozbrojených konfliktov na svete.
Inteligencia namiesto zbraní
Pápež sa vo svojom posolstve zameral na podstatu ľudskej bytosti a dary, ktorými podľa neho disponuje každý človek. Apeloval na to, že hoci má ľudstvo k dispozícii tie najmodernejšie a najničivejšie zbrane, malo by sa pri riešení sporov spoliehať na úplne iné nástroje.
„Stvoriteľ nás obdaril inteligenciou a slobodnou vôľou, aby sme konflikty riešili ako ľudia, nie ako zvery.“
vyhlásil pápež. Jednota ľudskej rodiny je podľa jeho slov nadradená jednotlivým národom či štátnym útvarom. Ako dodal, nejde len o strohý biologický fakt, ale v prvom rade o najvyšší etický princíp.
Budovanie jednoty v ťažkých časoch
Pre Leva XIV., ktorý bol do svojho úradu zvolený v máji 2025, ide už o druhé mimoriadne stretnutie kolégia kardinálov. Ambíciou tohto vatikánskeho summitu je široká diskusia o rôznych globálnych výzvach, ktorým musí v súčasnosti katolícka cirkev čeliť. Program okrem diskusií zahŕňa aj spoločné modlitby, workshopy a plenárne zasadnutia.
Dôležitosť tohto podujatia vyzdvihol aj arcibiskup z Alžíra Jean-Paul Vesco. Ten ocenil najmä snahu nového pontifika o budovanie užších a osobnejších vzťahov medzi najvyššími predstaviteľmi cirkvi.
„Bude medzi nami skutočné zdieľanie, je jasné, že pápež Lev chce, aby sme vytvorili kolégium, aby sme sa navzájom spoznali... Čím viac takýchto stretnutí budeme mať, tým viac budeme zjednotení.“
uviedol Vesco na margo stretnutia, ktoré má pomôcť cirkvi lepšie navigovať v rozbúrených vodách súčasného sveta.