Slovensko zasiahla extrémna vlna horúčav, ktorá neustále naberá na intenzite. Meteorológovia museli pristúpiť k radikálnemu kroku a pre vybrané okresy na juhu a juhozápade krajiny vyhlásili na piatkové popoludnie najvyšší, tretí stupeň výstrahy. Teploty tu môžu atakovať hranicu 38 stupňov Celzia. Zdravotníci v tejto súvislosti vydali naliehavé varovanie pred kolapsmi a zdôrazňujú prísne dodržiavanie pitného režimu i obmedzenie pobytu na priamom slnku.
Čo je dôležité
- Najvyššie výstrahy: Tretí stupeň platí pre okresy Skalica, Senica, Nové Zámky a Komárno.
- Extrémne teploty: V najteplejších oblastiach môže teplota stúpnuť až na 38 stupňov Celzia.
- Zdravotné riziká: Úrady varujú pred úpalom a vážnymi kolapsovými stavmi, ohrození sú najmä seniori, deti a chronicky chorí.
- Zásady prevencie: Nevyhnutnosťou je dostatočný pitný režim, ľahké oblečenie a minimalizovanie pobytu vonku.
Teploty atakujú nebezpečné maximá
Koniec pracovného týždňa so sebou priniesol počasie, ktoré predstavuje extrémnu záťaž pre organizmus. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) musel varovania pred horúčavami prehodnotiť a pre viaceré lokality ich sprísnil. Tretí, teda najvyšší stupeň výstrah, vstúpil do platnosti na poludnie v okresoch Skalica, Senica, Nové Zámky a Komárno.
Práve v týchto miestach hrozí, že sa vzduch prehreje až na zničujúcich 38 stupňov Celzia.
„Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov. Uvedená teplota vzduchu je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavá a pravdepodobnosť poškodenia zdravia nadmerným zaťažením organizmu u niektorých osôb je vysoká.“
varuje SHMÚ vo svojom vyhlásení. Okrem najvyššieho stupňa však horúčavy dusia aj zvyšok krajiny. Druhý stupeň výstrah platí v celom Bratislavskom kraji a vo väčšine okresov Banskobystrického, Trenčianskeho, Nitrianskeho a Trnavského kraja, rovnako ako v okresoch Michalovce, Rožňava, Sobrance a Trebišov. Prvý stupeň pokrýva takmer všetky zostávajúce regióny s výnimkou niekoľkých chladnejších oblastí na severe Slovenska.
Záchranári varujú pred kolapsmi
S pribúdajúcimi stupňami na teplomeroch prichádza aj obrovský nápor na ľudský organizmus. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR preto bije na poplach. Extrémne teplo ohrozuje najmä rizikové skupiny, kam patria deti, starší ľudia, tehotné ženy a pacienti s chronickými srdcovo-cievnymi, dýchacími či mentálnymi ochoreniami, ako aj osoby s nadváhou.
„Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie - zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť či zvracanie. Extrémnym prípadom sú vážne kolapsové stavy, ktoré môžu viesť za určitých podmienok až k prípadným úmrtiam osôb, najmä u rizikových skupín.“
upozorňujú hygienici z ÚVZ SR. Základom prevencie je podľa nich neustály a pravidelný pitný režim, ktorý treba dodržiavať aj v momente, keď človek nepociťuje vyslovene smäd. Dôležité je tiež radikálne obmedziť fyzickú aktivitu a vyhýbať sa pobytu na priamom slnku.
Zdravotní záchranári navyše odporúčajú ľahšie stravovanie, nosenie vzdušného oblečenia, prikrývok hlavy, slnečných okuliarov a ochranných krémov s UV filtrom. Samostatným a mimoriadne dôležitým pravidlom je, že deti a domáce zvieratá nesmú za žiadnych okolností zostať zatvorené v zaparkovaných autách. Pri pocite silnej slabosti, závratov alebo nevoľnosti je kľúčové okamžite vyhľadať lekársku pomoc. Záchranné zložky zároveň pripomínajú, že okrem ľudí trpí aj príroda – extrémne sucho a vysoké teploty výrazne zvyšujú hrozbu vzniku rozsiahlych požiarov.