Západná Európa zažíva klimatický šok. Najnovšia vlna letných horúčav, ktorá paralyzovala viaceré krajiny, je podľa vedcov najsilnejšou a najrozsiahlejšou v celej histórii meraní. Za extrémnymi teplotami stojí nebezpečný fenomén známy ako tepelná kupola. Odborníci zo združenia World Weather Attribution (WWA) však varujú pred oveľa hrozivejším zistením – bez klimatických zmien spôsobených človekom by takéto peklo bolo prakticky nemožné.
Čo je dôležité
- Historický rekord: Aktuálna vlna horúčav v západnej Európe je najintenzívnejšia a najplošnejšia v histórii.
- Klimatická zmena: Vedci potvrdili, že bez globálneho otepľovania by sa podobné teplotné extrémy vôbec nevyskytli.
- Tepelná kupola: Extrémy spôsobuje meteorologický jav, ktorý zadržiava horúci vzduch a nasáva ďalšie teplo zo Sahary.
- Zdravotné riziko: Kombinácia extrémneho tepla a vlhkosti spôsobila vo viacerých európskych mestách rekordný tepelný stres.
Peklo, za ktoré si môžeme sami
Štúdia, ktorú zverejnila medzinárodná organizácia akademikov World Weather Attribution (WWA), priniesla mrazivé, no o to dôležitejšie závery. Analýza historických dát jednoznačne preukázala, že za súčasné rekordné teploty môže priamo ľudská činnosť a z nej vyplývajúca klimatická zmena.
Aby výskumníci ilustrovali rýchlosť globálneho otepľovania, porovnali aktuálnu situáciu s predchádzajúcimi extrémnymi rokmi. Ak by podobná poveternostná konštelácia nastala v roku 1976, bolo by približne o 3,5 stupňa Celzia chladnejšie. V porovnaní so známym horúcim letom z roku 2003 by boli súčasné teploty nižšie o dva stupne Celzia.
„Bez klimatických zmien spôsobených človekom by táto vlna horúčav bola prakticky nemožná.“
skonštatovali jednoznačne autori štúdie a opätovne vyzvali svetové vlády na okamžité a rýchlejšie znižovanie emisií skleníkových plynov s cieľom obmedziť frekvenciu podobných extrémov.
Kupola nad Európou a nebezpečné noci
Fyzikálnou príčinou extrémneho počasia je fenomén označovaný ako takzvaná tepelná kupola (heat dome). Tento meteorologický jav funguje ako pokrievka, ktorá zadržiava horúci vzduch priamo nad Európou a súčasne funguje ako obrovský vysávač, ktorý priťahuje ešte teplejší vzduch z africkej Sahary. Následkom tohto javu padali historické teplotné rekordy vo Francúzsku, Nemecku, Taliansku, Španielsku, Británii aj v Belgicku.
Ruka v ruke s vysokými teplotami ide aj ďalší mimoriadne nebezpečný faktor – vlhkosť. Ich kombinácia vytvára extrémny tepelný stres, teda stav, keď ľudský organizmus pre prudko stúpajúce hodnoty stráca schopnosť regulovať svoju vlastnú teplotu.
Dáta sú pritom alarmujúce. Takmer polovica z 854 analyzovaných európskych miest zaznamenala v tomto ročnom období historicky najvyšší tepelný stres. Situáciu pre ľudí navyše výrazne zhoršuje fakt, že v porovnaní s predchádzajúcimi vlnami horúčav sa stali oveľa pravdepodobnejšími aj neobvykle teplé noci, ktoré telu nedovoľujú dostatočne zregenerovať.