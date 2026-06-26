Európska komisia prichádza so zásadným návrhom, ktorý mení pravidlá pre ukrajinských utečencov. Muži v odvodovom veku, ktorí po novom utečú za hranice bez úradného povolenia, už v Európskej únii nezískajú dočasnú ochranu. Naopak, pre ostatné skupiny obyvateľstva sa zvažuje predĺženie pobytu aj po roku 2027. Brusel tento krok odôvodňuje priamou žiadosťou Kyjeva a akútnymi obrannými potrebami brániacej sa krajiny.
Čo je dôležité
- Koniec ochrany pre mužov: Novoprichádzajúci Ukrajinci vo veku 23 až 60 rokov bez povolenia na vycestovanie nezískajú v EÚ ochranu.
- Predĺženie pre ostatných: Pre ženy, deti a ďalšie skupiny obyvateľstva navrhuje Brusel predĺžiť právo na pobyt aj po roku 2027.
- Žiadosť Kyjeva: Opatrenie iniciovala samotná Ukrajina, ktorá potrebuje mužov na obranu štátu.
- Možný skorší návrat: Ak to bezpečnostná situácia dovolí, ochrana môže byť plošne pozastavená aj pred vypršaním stanovených termínov.
Zmena pre odvedencov, stabilita pre rodiny
Brusel mení prístup k utečencom z Ukrajiny, a to v závislosti od ich vojenských povinností. Európska komisia navrhla, aby muži vo veku od 23 do 60 rokov, ktorí z vlasti vycestujú bez riadneho povolenia úradov, už nemali automatický nárok na štatút dočasnej ochrany.
Cieľom tohto reštriktívneho kroku je zosúladiť európsku migračnú politiku so schopnosťou napadnutej krajiny brániť sa proti pokračujúcej agresii Ruska.
Reakcia na požiadavky z frontu
Zastavenie podpory pre novoprichádzajúcich bojaschopných mužov nie je svojvoľným rozhodnutím európskych úradníkov. Ako vysvetlil európsky komisár pre vnútorné veci a migráciu Magnus Brunner, iniciatíva vzišla priamo od ukrajinskej vlády a odzrkadľuje aktuálnu realitu vojnového konfliktu.
„Dočasná ochrana sa spravidla nebude udeľovať novoprichádzajúcim osobám, ktorým ukrajinské orgány vzhľadom na ich vojenské povinnosti neumožnili opustiť Ukrajinu.“
Toto zásadné usmernenie podľa Brunnera reflektuje na akútne a neustále sa meniace obranné potreby Ukrajiny, ktorá čelí nedostatku živej sily vo svojich ozbrojených zložkách.
Výhľad pre milióny ľudí v Európe
Kým pre mužov podliehajúcich odvodom sa dvere zatvárajú, pre ostatných utečencov pripravila Európska únia pozitívnejšie správy. Komisia navrhuje predĺženie práva na pobyt pre existujúcich držiteľov ochrany aj po roku 2027. Aktuálne využíva tento záchranný mechanizmus približne 4,4 milióna ukrajinských občanov, ktorí si v členských štátoch našli bezpečné útočisko.
Zároveň si však únia necháva zadné vrátka pre prípad, že by vojna skončila skôr a podmienky v krajine by sa stabilizovali.
„Ak sa okolnosti na Ukrajine zmenia tak, že umožnia ich postupný návrat a udržateľnú reintegráciu na Ukrajine, Komisia môže predložiť Rade EÚ návrh na pozastavenie dočasnej ochrany skôr, ako uplynie jej predpokladaný termín ukončenia.“
Pripomenuli zástupcovia Európskej komisie s tým, že bezpečný návrat ľudí do ich domovov zostáva dlhodobým cieľom celého záchranného programu.