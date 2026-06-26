Kauza zadržaného ukrajinského konvoja so zlatom a obrovskou hotovosťou naberá v Maďarsku bezprecedentné rozmery. Právny zástupca ukrajinských prepravcov podal oficiálny návrh na zadržanie a vzatie do väzby bývalého premiéra Viktora Orbána a ďalších vysokopostavených funkcionárov. Do vyhrotenej situácie rázne vstúpil aj súčasný predseda vlády Péter Magyar, ktorý dal generálnemu prokurátorovi tvrdé ultimátum na zverejnenie detailov vyšetrovania a naznačil jeho nevyhnutný odchod z funkcie.
Čo je dôležité
- Žiadosť o väzbu: Právnik žiada zadržanie expremiéra Viktora Orbána a troch ďalších bývalých vysokopostavených štátnych úradníkov.
- Zásah komanda: Prípad sa týka marcového incidentu, keď maďarské protiteroristické centrum (TEK) zadržalo konvoj ukrajinskej štátnej banky.
- Uniknutý spis: Interné dokumenty z prokuratúry potvrdzujú, že menovaná štvorica robila pri zadržaní konvoja základné rozhodnutia.
- Ultimátum premiéra: Péter Magyar vyzval generálneho prokurátora na zverejnenie informácií a naznačil, že by mal pre kauzu odstúpiť.
Zásah proti transportu cenností
Incident, ktorý dnes otriasa najvyššími poschodiami maďarskej politiky, sa odohral 5. marca. V centre diania sa ocitol štandardný bankový transport. Zamestnanci ukrajinskej štátnej banky, ktorí tvorili sprievod konvoja, prevážali obrovské množstvo hotovosti a zlata v rámci pravidelnej medzinárodnej prepravy medzi Rakúskom a Ukrajinou.
Ich cesta však bola náhle prerušená na maďarskom území. Proti transportu tvrdo zakročili príslušníci maďarského protiteroristického centra, známeho pod skratkou TEK. Kľúčovou úlohou prebiehajúceho vyšetrovania je teraz rozpliesť zložité pozadie celého incidentu a zistiť, či mala kauza zadržania konvoja čisto trestnoprávny, alebo hlbší politický dôvod.
Slučka sa sťahuje okolo Orbána
Záležitosť sa po čase posúva do novej, mimoriadne vážnej roviny. Právny zástupca ukrajinských prepravcov peňazí Lóránt Horváth podal na základe medializovaných informácií oficiálny návrh na zadržanie a vzatie do väzby bývalého predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána.
Zoznam podozrivých sa však menom expremiéra nekončí. Návrh na väzbu sa týka aj ďalších vplyvných postáv bývalej garnitúry. Zadržaný by mal byť aj bývalý štátny tajomník pre tajné služby Örs Farkas, bývalý šéf komanda TEK János Hajdu a bývalý zástupca riaditeľa Národného úradu pre dane a clá (NAV) Tamás Demeter.
Tieto mená nefigurujú v prípade náhodou. Podľa interného spisu z prokuratúry z 9. júna, ktorý prenikol do médií, je primárnym prostriedkom na objasnenie trestnej zodpovednosti práve výpoveď tejto zainteresovanej štvorice. Z uniknutých dokumentov vyplýva, že práve oni robili základné rozhodnutia a vydali pokyny na kontroverzné zadržanie konvoja.
Premiér Magyar dal prokurátorovi ultimátum
Do výbušnej kauzy rázne vstúpil aj súčasný predseda vlády Péter Magyar. Ten vyvinul na orgány činné v trestnom konaní enormný verejný tlak. Od generálneho prokurátora Gábora Bálinta Nagya očakával, že do štvrtka do 15.00 h oznámi verejnosti podrobnosti vyšetrovania. V opačnom prípade pohrozil, že citlivé informácie zverejní sám.
Magyar zašiel ešte ďalej a naznačil, že generálny prokurátor by mal čoskoro vo svojej funkcii skončiť, čo priamo spája práve s marcovým zadržaním ukrajinského transportu pod taktovkou bývalej vlády.
„Ako pokračuje vyšetrovanie konvoja so zlatom, vážený generálny prokurátor? Mnohých ľudí zaujíma, kto bol doteraz vypočúvaný ako podozrivý, prečo len oni a kto ďalší bude zatknutý.“
adresoval Péter Magyar verejnú výzvu šéfovi prokuratúry, čím dal jasne najavo, že celá kauza bude mať ešte ďalšiu rozsiahlu dohru.